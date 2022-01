Da Regione 25 milioni per aziende con ‘Formazione continua’

Per il 2022 garantita la riqualificazione del personale

Il 2021 si conferma l’anno d’oro della formazione in Lombardia grazie alla misura messa a punto dalla Giunta regionale ‘Formazione continua’ destinata proprio alla riqualificazione del capitale umano delle imprese lombarde.

Richiesti 3,5 milioni solo a dicembre, segno del gradimento delle Pmi

Una performance eccellente per la misura di Regione Lombardia ‘Formazione Continua’: con questo bando dall’inizio del 2021 le aziende lombarde hanno infatti richiesto e ottenuto finanziamenti per oltre 25 milioni (di cui 3,5 milioni nel solo mese di dicembre), per più di 18.000 lavoratori coinvolti.

Il 2021 anno d’oro per la formazione in Lombardia

Dati alla mano, il 2021 si conferma l’anno della formazione per le aziende della Lombardia che, grazie al finanziamento di Regione, hanno potuto investire nel proprio capitale umano con interventi di re-skilling e up-skilling, diventando più competitive sul mercato.

“La chiave del successo della misura sta nella libertà da parte dell’impresa di poter scegliere e personalizzare i corsi di formazione. In questo modo – spiega l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – può fare un vero salto di qualità. Un’occasione per incrementare le competenze dei lavoratori già occupati e garantire una crescita di know-how aziendale”.

‘Formazione Continua’ è stata pensata per le piccole e medie imprese. Ogni azienda ha infatti a disposizione fino a ad un massimo di 50.000 euro (2.000 per ogni lavoratore all’anno).

Per il 2022 il Catalogo delle offerte di Formazione Continua è aperto dal 3 gennaio ed è disponibile a questo link: https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html

ben/fsb