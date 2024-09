Brescia. Al via il 5° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile

Al via nella sede della Camera di commercio di Brescia la prima tappa 5° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con le più importanti realtà economiche e gli stakeholder del territorio. All’evento hanno partecipato gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Guido Guidesi (Sviluppo economico). Tema chiave della manifestazione la transizione circolare, declinata dal punto di vista dell’impresa e del lavoro.

Maione: Lombardia modello di sviluppo sostenibile

“Brescia è terra di impresa – ha dichiarato in apertura dei lavori Maione – é il cuore dell’economia europea. Non potevamo far altro che partire da qui per lanciare un messaggio chiaro: non esiste sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale”. “L’economia circolare, l’innovazione e la ricerca sono le chiavi per continuare a crescere e per farlo in modo sostenibile – ha aggiunto l’assessore – la Lombardia ha tutti gli indicatori sopra la media europea, dalla raccolta differenziata al recupero di materia ed energia, e questo è possibile solo grazie ai comportamenti virtuosi di imprese e cittadini. Il mondo intero guarda alla Lombardia come modello di sviluppo sostenibile. Lo scorso anno abbiamo siglato con mondo economico e associativo il protocollo lombardo sulla sostenibilità. Quest’anno abbiamo scelto di andare sui territori per scrivere insieme il percorso”.

Le tappe del 5° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile

Si tratta della prima di quattro tappe con cui Regione porterà sul territorio il dialogo sulla sostenibilità. Alla giornata di Brescia ne seguirà una a Varese il 20 settembre, una a Sondrio in 4 ottobre e una a Mantova l’11 ottobre. Ultimo appuntamento il 30 ottobre a Milano. L’incontro è stato sponsorizzato da Fonditalia e co-organizzato dalle sezioni lombarde di Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Anbi Lombardia, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, Ugl Lombardia insieme a Enea, Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia Fondazione Cogeme Ets con il supporto della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.