Concerto in memoria dei caduti nella lotta alla mafia al Teatro Dal Verme

Una serata di grande musica classica al Teatro Dal Verme di Milano dedicata alla memoria di coloro che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata.

Lunedì 23 settembre, alle ore 21, si terrà al Teatro Dal Verme di Milano la ‘Celebrazione Narrativa – Musicale in Memoria dei Caduti per la Lotta contro le Mafie’, evento che unisce musica e riflessione per rendere omaggio a figure come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Carlo Alberto Dalla Chiesa, insieme a tutte le vittime della criminalità organizzata.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con l’assessorato regionale alla Sicurezza, è organizzata dall’Accademia dei Poeti Erranti e dall’Associazione Culturale ‘Il Clavicembalo Verde’. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di chi ha combattuto per un’Italia libera dalle mafie, utilizzando l’arte e la musica come potenti strumenti di riflessione e coinvolgimento emotivo.

Orchestra ‘Il Clavicembalo Verde’

A dirigere l’Orchestra ‘Il Clavicembalo Verde’, composta da giovani musicisti di talento, sarà il maestro Alfonso Di Rosa, che presenterà alcune sue composizioni, tra cui ‘57 giorni dopo’ – un omaggio al periodo tra l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – e ‘Sognare in fa’. La serata prevede anche l’esecuzione di altri brani originali, come ‘Pioggia di Settembre’, ‘Acqua’ e ‘L’Alba’, tutti incentrati sui temi della rinascita e della speranza dopo il sacrificio di tante vite.

Accanto alle composizioni originali, saranno eseguite celebri arie di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini, interpretate da cantanti lirici formati presso l’Accademia del Teatro alla Scala e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Assessore Caruso

“Ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è un dovere che non possiamo trascurare. Attraverso la musica e la narrazione possiamo mantenere viva la memoria di figure eroiche come Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa, le cui azioni devono continuare a ispirarci nel nostro impegno quotidiano per una società più giusta e libera dalle mafie. Mi auguro che anche le nuove generazioni seguano con stima e ammirazione chi, come loro, ha dato la vita per combattere la mafia e diffondere la cultura della legalità”.

Assessore La Russa

“Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – sono degli eroi che hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia, esempi di integrità morale per tutti noi e per le nuove generazioni -. Ricordarli è un dovere e la musica, con il suo potere evocativo, è uno strumento prezioso che colpisce nel profondo. È importante che ad accompagnarci in questo viaggio artistico e allo stesso tempo etico ci siano dei giovani musicisti. Ragazzi e ragazze che, attraverso la musica, hanno saputo cogliere il senso civico, l’amore per la Patria e per la legalità ispirati dai martiri e dai caduti nella lotta alla mafia e che sapranno trasmetterli ai loro coetanei”.

A introdurre l’evento il maestro Angelo Mantovani, presidente dell’Associazione ‘Il Clavicembalo Verde’, che guiderà il pubblico in un viaggio tra musica e narrazione, trasformando la memoria dei caduti in un messaggio di speranza e rinascita. L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti, ma è richiesta la registrazione online per facilitare la gestione degli accessi al seguente indirizzo https://forms.gle/HnEecjYm55RuvidP8.