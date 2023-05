La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al Festival dell’ASviS

ASviS presso Palazzo Pirelli. Ai lavori è intervenuto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia alzato l’asticella della complessità di tutte le nostre politiche. Uno sforzo necessario per il benessere dei lombardi di oggi e di domani”. Terza tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’presso Palazzo Pirelli. Ai lavori è intervenuto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione . Appuntamento in scena a pochi giorni di distanza dalla sottoscrizione da parte del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana del Piano di sviluppo regionale al quale da quest’anno è stato aggiunto anche il termine ‘sostenibile’. “Quando abbiamo introdotto – ha spiegato Maione – quella che per alcuni potrebbe essere solo una s a una sigla, (Prs-s), abbiamo. Uno sforzo necessario per il benessere dei lombardi di oggi e di domani”.

Con l’incontro, intitolato ‘Mettere a terra la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il Sistema multilivello di Strategie regionali e governance multilivello’, la condivisione di esperienze di diverse regioni. “La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia rappresenta lo strumento per allineare le proprie politiche alla visione e agli obiettivi dell’Agenda 2030” ha ricordato l’assessore.

“Trasversalità: è la parola chiave della programmazione regionale all’insegna della sostenibilità”

"Il documento è stato elaborato con un percorso interdisciplinare, che ha coinvolto tutte le Direzioni Generali e i principali stakeholder di Regione. Il suo valore aggiunto, nel panorama degli strumenti di programmazione di Regione, si trova soprattutto nel carattere trasversale e nella visione di lungo termine – al 2030 e 2050 – che essa introduce nel processo di costruzione delle politiche".

Approvata nel 2021 e aggiornata a cadenza semestrale, la Strategia traduce i Sustainable Development Goals (SDG) ONU in circa cento obiettivi di livello regionale. Fornisce inoltre indicazioni sulle politiche e le iniziative da adottare per raggiungerli. Parte integrante del documento è il sistema di monitoraggio che, con 200 indicatori e 70 target quantitativi, consente di rendicontare in modo trasparente le azioni di Regione e i risultati raggiunti.

Assessore Maione: lavoriamo insieme ai territori

"Solo lavorando insieme ai territori – ha ribadito Maione – raggiungeremo i nostri obiettivi. Implementeremo inoltre un sistema di monitoraggio capillare attraverso una piattaforma che possa fornire ai Comuni uno strumento di autovalutazione con cui individuare le priorità".

“Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership: sono le 5P dell’Agenda 2030 della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) – ha concluso Maione -. Sono tutte importanti, ma vorrei solo ribadire che si tratta di una sostenibilità che non esclude la prosperità. È un difficile equilibrio, ma necessario per il benessere economico-sociale dei lombardi”.

Rivedi l’evento trasmesso in diretta al seguente link