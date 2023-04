Conferma di Regione Lombardia degli 11 milioni di euro per le ulteriori opere viabilistiche chieste dalle Amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Gallarate per assicurare un’ottimale accessibilità al nuovo ospedale unico. Tale stanziamento, unitamente al dimensionamento dei parcheggi equivalente a quello degli attuali ospedali, garantirà un adeguato servizio per tutti i cittadini.

Regione conferma 11 milioni per accessibilità ospedale Busto-Gallarate

Questa la decisione assunta durante l’incontro che si è svolto, nella serata di venerdì 14 aprile, a Palazzo Lombardia. Al tavolo il presidente di Regione, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Con loro i sindaci di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e Gallarate, Andrea Cassani. Oggetto del confronto il futuro del nuovo ospedale unico delle due città.

L’impegno per l’Accordo di programma

Nel corso della riunione, al termine della quale tutti i protagonisti hanno espresso soddisfazione, preso anche l’impegno a sottoscrivere l’Accordo di programma (previo completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica) entro la prossima estate. E accordo, quindi, per avviare successivamente progettazione e realizzazione delle opere.

