Beko, assessori Tironi e Guidesi: accordo segna un passo in avanti

“Notizia positiva in quanto si tratta di un importante passo in avanti, ora attendiamo l’esito delle assemblee dei lavoratori. Come Regione confermiamo massima disponibilità finalizzata al pieno sostegno di tutti i lavoratori e all’azienda affinché prosegua con strategicità la sua presenza in Lombardia garantendo continuità produttiva per il futuro attraverso investimenti e nuovi prodotti”.

Lo affermano gli assessori di Regione Lombardia Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), relativamente alla situazione di Beko e nello specifico all’intesa raggiunta nella notte al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), tra azienda, sindacati e ministeri.