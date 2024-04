Pompiano/BS, assessore Enti locali: ok Accordo per palazzetto sport

La Giunta di Regione Lombardia ha dato il via libera all’adesione alla proposta e all’approvazione dell’ipotesi di Accordo locale semplificato (Als) con il Comune di Pompiano (Brescia) per la realizzazione del lotto 2 del nuovo palazzetto dello sport annesso alla scuola media in via Ortaglia, finalizzato al completamento della struttura a servizio della realtà scolastica e delle associazioni sportive del Comune e dei Comuni confinanti.

Lo prevede una delibera del presidente della Regione Lombardia di concerto con l’assessore regionale agli Enti locali, con delega alla Programmazione negoziata.

Accordo locale semplificato per Pompiano

“Con questa delibera – spiega l’assessore regionale – Regione conferma la sua vicinanza agli Enti locali, al mondo scolastico e alle esigenze dei giovani. In particolare per l’attività sportiva”. “Le opere previste – continua – riguardano la costruzione di un edificio a due piani con blocchi spogliatori per atleti e arbitro, oltre a locali a supporto delle attività sportive. Al piano primo sarà realizzata una palestra non agonistica della superficie di circa 200 metri quadrati destinata ad attività ludico-sportive per soggetti anziani, per persone con disabilità, e/o per essere utilizzata quale centro di aggregazione”.

Una spesa di quasi 1,5 milioni

L’insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di 1.480.000 euro, la cui copertura finanziaria è garantita per 380.000 euro da Regione nel bilancio triennale 2024-2026 di cui 304.000 nell’annualità 2024 e 76.000 in quella 2025.

Le risorse di Pompiano

Dal Comune di Pompiano le ulteriori risorse. Per 325.935 euro con mutuo Cassa Depositi e Prestiti con interessi a carico dell’Istituto del Credito Sportivo; ulteriori 400.000 euro tramite il bando ‘Sport e Periferie’ annualità 2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio. E, infine, tramite fondi GSE – Gestore Servizi Energetici per il fabbricato NZEB per 374.064 euro.

Fine opera a maggio 2025

L’intervento attuato dal Comune prevede l’inizio dei lavori a giugno 2024 e la loro conclusione a maggio 2025.