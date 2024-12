Firmato a Palazzo Lombardia un Memorandum of Understanding tra Regione Lombardia e lo Stato USA dell’Indiana. Obiettivo dell’accordo, sottoscritto dal presidente di Regione Attilio Fontana, è promuovere la collaborazione virtuosa tra i due territori per arrivare a intensificare sempre di più i rapporti economici in settori di comune interesse: automotive, innovazione, ricerca e sviluppo, collaborazione accademica e inclusività in ambito occupazionale. Altro punto chiave del protocollo è il rafforzamento della cooperazione tra le imprese in comparti strategici come i trasporti elettrici, l’aerospazio, l’aviazione, le scienze della vita, la microelettronica, il 5G e l’intelligenza artificiale.

All’incontro hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, il Segretario al Commercio dello Stato dell’Indiana, David Rosenberg e il Governatore dell’Indiana Eric Joseph Holcomb, con un videomessaggio. La firma del Memorandum si inserisce in un percorso più ampio già avviato lo scorso maggio con la missione istituzionale guidata dal governatore lombardo negli Stati Uniti e poi proseguito con la visita del Governatore Holcomb a Monza nel settembre 2024, in occasione del Gran Premio di Formula 1. L’evento ha visto anche la presenza degli stakeholders regionali già parte della delegazione coinvolta nella missione americana, tra cui rappresentanti di università, imprese e associazioni di categoria.

Presidente Fontana: memorandum risultato della missione USA di maggio

“Il Protocollo di intesa – ha sottolineato il presidente Fontana – consolida ulteriormente la dimensione internazionale della Lombardia e la sua autorevole partnership con gli Stati Uniti d’America. Questo documento, che suggella l’amicizia e la collaborazione tra i nostri territori, è anche il risultato della proficua missione istituzionale realizzata lo scorso maggio, durante la quale abbiamo sviluppato numerose opportunità di crescita per l’ecosistema economico e sociale lombardo”.

“Ci impegniamo dunque – ha aggiunto – a consolidare le interlocuzioni nei settori automotive, aerospazio e aviazione, scienze della vita, microelettronica e semiconduttori, tecnologia e innovazione (compresa l’intelligenza artificiale e i centri dati), inclusione lavorativa, disabilità e inclusione sociale. Tutti ambiti in cui ci sono ampi margini di crescita sia per Regione Lombardia sia per i nostri stakeholder”.

Sinergie virtuose sull’automotive

“Lo Stato dell’Indiana – ha precisato il governatore lombardo – è un riferimento mondiale per il settore dell’automobile e della componentistica. Regione Lombardia, che da gennaio assumerà la presidenza dell’Alleanza europea delle Regioni per l’Automotive, è per questo assolutamente interessata alle sinergie che si possono sviluppare in questo settore strategico per la politica industriale italiana ed europea, soprattutto in un momento delicato come quello attuale”.

Collaborazioni proficue nel settore ricerca innovazione

“Molto importante – ha concluso Fontana – è anche la condivisione di buone pratiche nel campo della ricerca e dell’innovazione. In Lombardia, il comparto del ‘life science’ vale il 13% del PIL regionale, con un valore della produzione di oltre 74 miliardi e contributo all’occupazione qualificata. Tra il 2019 e il primo semestre del 2024, sul totale di aziende innovative italiane registrate e attive, quelle impegnate nelle scienze della vita rappresentano oltre l’11%. Inoltre le imprese di questo settore in Lombardia rappresentano il 28% del totale nazionale”.

Sottosegretario Cattaneo: accordo con Indiana (USA) rafforza attrattività di Lombardia

“La Lombardia, cuore pulsante dell’economia italiana, ospita già la maggior parte delle aziende americane presenti nel nostro Paese – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – e intende rafforzare ulteriormente questo ruolo attrattivo. La firma di questo Memorandum of Understanding rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere nuove connessioni tra il territorio lombardo e l’Indiana in tantissimi ambiti: dall’automotive all’aereospazio, al life science. Stiamo lavorando affinché aziende di rilievo internazionale, come Eli Lilly, una delle più importanti aziende farmaceutiche dell’Indiana, possano intensificare la loro presenza nella nostra regione, contribuendo allo sviluppo del nostro ecosistema imprenditoriale e all’innovazione in questo settore”.

Segretario Rosemberg: iniziativa ad alto potenziale

“Il lavoro che ha portato alla firma di quest’accordo – ha sottolineato il Segretario al Commercio dello Stato dell’Indiana, David Rosenberg – è iniziato molti anni fa. Abbiamo apprezzato le tante somiglianze tra l’economia lombarda e quella dell’Indiana e la comunanza di obiettivi tra questi due territori. Tutto è partito da una collaborazione in ambito accademico tra il Politecnico di Milano e la Purdue University per poi arrivare oggi a questo accordo che rappresenta il coronamento di un percorso di collaborazione virtuosa tra l’Indiana e la Lombardia legato al mondo accademico e a quello delle imprese. In questa prima fase abbiamo toccato solo la superficie dell’enorme potenziale legato alle possibili sinergie tra i nostri due territori”.

Governatore indiana Holcomb: ottime relazioni avviate da anni

“Lo Stato dell’Indiana e Regione Lombardia hanno avviato da anni percorsi di collaborazione proficua – ha sottolineato il Governatore dell’Indiana Eric Joseph Holcomb in un videomessaggio – e il Memorandum non fa altro che suggellare le ottime relazioni tra i nostri due territori”.

Focus sul settore automotive

Un focus particolare, tra i vari ambiti di collaborazione tra i due territori, è quello dedicato al settore dell’automotive. Il legame tra Lombardia e Indiana in questo comparto è rafforzato dallo storico gemellaggio tra l’Autodromo di Monza e l’Indianapolis Motor Speedway, simbolo di due eccellenze nel mondo delle competizioni automobilistiche. Questo rapporto si sta consolidando ulteriormente grazie a iniziative che coniugano ricerca universitaria e innovazione come ‘l’Indy Autonomous Challenge’, una competizione nell’ambito della quale studenti e studentesse di tutto il mondo lavorano insieme a una nuova generazione di software di Intelligenza Artificiale per veicoli completamente autonomi. Al contest partecipa anche il Politecnico di Milano, impegnato da tempo nello sviluppo di tecnologie avanzate per l’automazione dei veicoli ad alte prestazioni. L’obiettivo è in particolare quello di promuovere l’adozione di soluzioni innovative, favorendo la sperimentazione e la condivisione di best practice nel campo dell’industria automobilistica.

Scambi universitari di docenti e studenti

In ambito accademico il perno attorno a cui ruota la collaborazione consiste, invece, in iniziative già avviate tra le università lombarde e quelle dell’Indiana, come il recente progetto che vede lavorare fianco a fianco l’Università Statale di Milano e la Purdue University dell’Indiana per rafforzare ulteriormente percorsi di mobilità internazionale di studenti e docenti.