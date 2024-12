Sostenere l’incontro tra tradizione e innovazione e al contempo offrire a undici aziende artigiane lombarde un’opportunità unica per crescere e innovare, nel contesto delle tecnologie digitali e delle nuove strategie di business.

Questo il fulcro del progetto ARTIGIANI 4.0, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Upskill 4.0. Spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Un’azione concreta con cui Regione Lombardia scommette sul proprio patrimonio artigianale.

L’iniziativa Bando Artigiani 4.0 di Regione Lombardia

Artigiani 4.0 è un percorso di accelerazione promosso da Regione Lombardia e realizzato da Upskill 4.0. Attraverso visite, workshop e incontri con esperti, l’obiettivo del progetto è aumentare e consolidare la competitività di alcune piccole e medie imprese della moda e del design della Lombardia.

E proprio oggi pomeriggio a Milano, presso gli spazi di LOM-Locanda Officina Monumentale, con la partecipazione dell’ assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, sono stati presentati i risultati del progetto. Il percorso di accelerazione è stato pensato per 11 aziende d’eccellenza della moda e del design, operanti in territorio lombardo.

Transizione ecologica

“Un’iniziativa sperimentale di cui siamo orgogliosi alla luce dei primi risultati raggiunti – ha commentato Mazzali-. Le nostre aziende italiane e lombarde si trovano oggi davanti a sfide impegnative. A partire dagli obiettivi posti dall’Unione Europea sul fronte della transizione digitale e ambientale/energetica. Tanti nostri imprenditori cercano, quindi, di attrezzarsi al meglio. Con il percorso Artigiani 4.0 abbiamo voluto dar loro nuovi strumenti in due settori, quelli di moda e design, che rappresentano due motori di crescita economica per la Lombardia. Orami il digitale è, infatti, un mezzo di lavoro e promozione imprescindibile ed è un ‘must’ acquisirne le competenze, lasciando, al contempo, intatta l’unicità delle soluzioni creative che caratterizzano il nostro Made in Lombardia, declinazione regionale del nostro grande brand nazionale, il Made in Italy”.

Altrettanto importante, ha continuto l’assessore, “è creare una catena di valore collegata a una produzione responsabile, a basso impatto ambientale, una richiesta forte e chiara che viene dal consumatore moderno. Stiamo parlando, quindi, di processi produttivi nuovi, che richiedono capacità manageriali rinnovate. Lo sforzo chiesto alle nostre aziende è, dunque, su diversi fronti, ma può aprire nuove prospettive di business”.

Il percorso di accelerazione Artigiani 4.0 si è basato principalmente su un’azione di tutoraggio e mentorship; sullo sviluppo di una vasta opportunità di networking e formazione; e lo sviluppo di iniziative e progetti concreti. Lanciato nel luglio del 2024, il percorso di accelerazione si è inserito nell’ambito di ‘Lombardia Style’, l’iniziativa della Regione Lombardia che celebra il talento, la creatività e la capacità produttiva del territorio, creando un legame forte tra il passato e il futuro del settore artigianale.

“Solo con competenze d’avanguardia, solide e magari messe a fattore comune con altre aziende del settore o di un comparto affine, tante nostre pmi lombarde potranno emergere nel contesto economico nazionale o rendersi protagoniste in un mercato globale sempre più competitivo” – ha concluso l’assessore.

Le aziende partecipanti

Le undici aziende coinvolte in ARTIGIANI 4.0 rappresentano una vera e propria eccellenza del panorama artigianale lombardo. Si tratta di realtà che, pur essendo radicate nella tradizione, non smettono di innovare e di puntare sull’eccellenza. Tra le aziende protagoniste di questa iniziativa, troviamo:

BertO: maestri nel creare mobili su misura di alta qualità

Bonacina 1889: simbolo del design in rattan, rappresentante della tradizione del made in Italy

CBS Serramenti: esperti nella realizzazione di serramenti in alluminio e PVC

Cinelli: una leggenda nel mondo delle biciclette da corsa, un marchio sinonimo di performance e design

Fabscarte: un laboratorio artistico specializzato nella creazione di carte da parati personalizzate

Fumagalli 1891: il cravattificio più antico d’Italia, dove l’eleganza incontra la tradizione

Laboratorio Paravicini: creatori di piatti artigianali dipinti a mano, con un team interamente femminile

Adea di Laboratorio Lopane: specialisti nel restauro di auto d’epoca, custodi di storie uniche

Maiorino: calzolaio innovativo, che dà nuova vita a scarpe e accessori con un tocco personale e moderno

Merli Marmi: marmisti dal 1899, portatori di una tradizione millenaria nella lavorazione delle pietre

Noah Guitars: pioniere nel mondo delle chitarre artigianali in alluminio, con design unici e futuristici.