Volandia, da Regione ok ad accordo per sviluppo Museo Aeronautica

Consolidare e sviluppare l’area del Museo dell’Aeronautica nei comuni di Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. Questo l’obiettivo dell’Accordo di Programma della Provincia di Varese per lo sviluppo dell’area museale di Volandia a cui Regione Lombardia ha aderito attraverso una delibera proposta dal presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Francesca Caruso (Cultura), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi Verdi) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica).

L’Accordo è finalizzato a consolidare e sviluppare l’area del Museo dell’Aeronautica nei comuni di Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino, quale importante occasione di potenziamento dell’attrattività e della valorizzazione di un’eccellenza culturale, turistica e identitaria del territorio.

Volandia, gli interventi previsti nell’Accordo

Gli interventi sono finalizzati all’ampliamento dell’offerta culturale e all’integrazione dei servizi e della mobilità. In particolare, si prevede il ripensamento del percorso museale, anche in termini di aumento della superficie coperta a disposizione dell’esposizione aeronautica e ampliamento dell’offerta dei servizi accessori del museo come punti ristoro, sale convegno, spazi eventi e bookshop e altro. Saranno efficientati gli edifici e migliorato il comfort dei visitatori, riorganizzati la viabilità, la sosta del comparto e gli accessi all’area, valorizzando le opportunità di interscambio fra mobilità stradale, pedonale, aeroporto e pista ciclabile. Verranno incrementati anche i servizi pubblici, finalizzati a dare concretezza alle sinergie strategiche e funzionali tra Volandia ed il territorio.

“Si tratta di un’importante occasione – ha commentato l’assessore Caruso – per potenziare un’eccellenza identitaria e turistica del territorio varesino e lombardo. La valorizzazione di Volandia rappresenta una grande opportunità per dare ulteriore slancio a un’area su cui Regione Lombardia punta tantissimo. Una realtà importante e che, è sempre giusto sottolinearlo, assume un valore particolare anche in termini culturali”.

“Questo Accordo per lo sviluppo – ha dichiarato l’assessore Comazzi – è un’ottima notizia per l’intera Lombardia. In questo modo, infatti, verrà data un’ulteriore spinta al Museo da tutti i punti di vista e in modo particolare in tema di attrattività”.

Volandia, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo

Di seguito i soggetti sottoscrittori dell’Accordo oltre a Regione Lombardia:

Provincia di Varese, ente promotore dell’Accordo;

Comune di Somma Lombardo;

Comune di Ferno;

Comune di Vizzola Ticino;

Comune di Lonate Pozzolo;

Consorzio Parco Lombardo valle del Ticino;

Fondazione Museo dell’Aeronautica;

SEA, Società Servizi Aeroportuali di Milano.