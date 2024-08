Bergamo, ex caserme Montelungo Colleoni: definito il riparto dei fondi

Prosegue l’impegno della Regione Lombardia per l’attuazione dell’Accordo di Programma Montelungo Colleoni a Bergamo che riguarda la riconversione delle ex caserme in residenze universitarie e aule per la didattica.

In particolare, è stata definita la ripartizione del finanziamento regionale da 15 milioni di euro: 10 milioni di euro sono finalizzati a cofinanziare l’acquisto dell’immobile dell’ex caserma Montelungo da destinare a residenze universitarie; mentre 5 milioni di euro sono invece finalizzati a cofinanziare l’acquisto della porzione di immobile dell’ex caserma Colleoni da destinare ad aule e spazi per la didattica.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi.

L’approvazione riguarda lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Bergamo per la regolazione dei reciproci impegni connessi all’assegnazione dei finanziamenti regionali per l’Accordo di Programma in oggetto.

Assessore Franco: stretta sinergia con l’ateneo

“Con questo provvedimento – evidenzia l’assessore Franco – dettagliamo la destinazione specifica dello stanziamento regionale da 15 milioni di euro in base alle necessità manifestate dall’Università di Bergamo, con la quale continuiamo a lavorare in stretta sinergia per raggiungere gli obiettivi condivisi, insieme agli altri soggetti coinvolti nell’Accordo di Programma, ovvero il Comune di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti”.

Risposte ai bisogni abitativi degli studenti

“Recentemente – aggiunge Franco – abbiamo sbloccato l’iter per la realizzazione di questo progetto decisivo per l’Università e per il territorio cittadino nel suo complesso. La delibera approvata infatti segnala come i nostri sforzi proseguano nella direzione giusta, senza perdere tempo. Il lavoro non si ferma. Da parte nostra confermiamo l’impegno per un intervento che riqualifica una porzione della città, assicura risposte concrete ai bisogni abitativi degli studenti e offre nuove prospettive all’Università di Bergamo, con benefici per l’indotto e l’economia bergamasca”.

Assessore Fermi: sostegno allo sviluppo dell’Unibg

“L’Università di Bergamo – sottolinea l’assessore Fermi – è un’eccellenza riconosciuta. Nel corso degli anni è stata protagonista di uno sviluppo che vogliamo continuare a sostenere con convinzione. Regione è accanto alle esigenze delle università e degli studenti attraverso diversi strumenti di intervento, compreso l’Adp in oggetto. Dopo la convenzione firmata con il Comune di Monza e l’Università Bicocca, un altro virtuoso esempio di collaborazione tra enti per andare incontro alla crescente esigenza di alloggi per gli studenti lombardi”.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione dello studentato Montelungo con 282 posti letto e aule universitarie. Parte dell’ex caserma Colleoni sarà invece destinata a residenze universitarie convenzionate. Previsto anche un info point dell’Università di Bergamo, piazza, parcheggi, spazi commerciali e piantumazioni a verde.