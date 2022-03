Foroni: sinergia vincente, pronto piano assistenza Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha avviato una manifestazione d’interesse per trovar strutture ricettive – come alberghi – presenti sul territorio lombardo al fine di garantire ospitalità ai profughi dell’Ucraina. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, in seguito all’Accordo tra Regione e Confcommercio Lombardia, Confindustria Lombardia e Confesercenti Regionale della Lombardia.

Pronti ad aiutare i profughi dell’Ucraina con posti negli alberghi

“Tale procedura – ha detto l’assessore – ha l’obiettivo di assicurare ospitalità negli alberghi ai profughi provenienti dall’Ucraina qualora non sia possibile garantire l’accoglienza tramite le misure ordinarie del ‘Sistema Accoglienza‘. Una misura fondamentale da parte di Regione per garantire aiuti e supporti alla popolazione ucraina; l’idea è fornire assistenza e alloggiamento temporaneo secondo spirito di collaborazione e unità d’intenti. Come istituzione regionale siamo dunque pronti a fare la nostra parte”.

Gli alberghi saranno attivati secondo le esigenze

Le strutture ricettive aderenti saranno attivate di volta in volta secondo la disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza e secondo principio di rotazione; tutto ciò fatte salve le eventuali indicazioni della Prefettura competente in base alla necessità di gestione dell’accoglienza.

Le strutture arriveranno alla piena occupazione, prima di effettuare prenotazioni nella successiva struttura presente nel Comune o nella zona interessata, salvo specifiche esigenze dettate dalle necessità di accoglienza.

red