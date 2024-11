Accompagnare gli atleti con disabilità in un percorso verso il reinserimento sociale completo: questo l’obiettivo della convenzione che vede Aler Bergamo, Lecco e Sondrio a fianco dell’associazione SBS – Special Bergamo Sport per la locazione di 3 alloggi nel Comune di Torre Boldone, in via Caniana 12-14, da destinare agli sportivi iscritti all’associazione.

A presentare l’iniziativa, nata dalla volontà di Aler di locare in blocco il lotto di 3 appartamenti a un sodalizio senza scopo di lucro attiva nell’ambito della disabilità, l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco; il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli; e il presidente di Special Bergamo Sport, Denis Bonetti.

Assessore Franco: modello virtuoso supportato da Regione

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore regionale Franco – supporta e incentiva progetti in grado di favorire l’autonomia abitativa e inclusione sociale di persone con disabilità, nel caso specifico atleti di livello che rappresentano un’eccellenza per la realtà bergamasca. Con la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche sulla casa, abbiamo dato indicazioni alle Aler di implementare l’housing sociale, in modo da ampliare il concetto di servizio abitativo: il patrimonio di edilizia residenziale pubblica deve essere destinato anche a iniziative di grande valenza sociale come questa, che può rappresentare un modello virtuoso per tutti”.

Miglioramento della qualità di vita

“È con grande orgoglio – ha spiegato il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Zambelli – che presentiamo questo progetto così importante, che ci vede contribuire attivamente, insieme a Special Bergamo Sport, al miglioramento della qualità di vita di atleti con disabilità; guidati dal principio ispiratore che identifica nell’autonomia abitativa un passo fondamentale verso l’inclusione sociale e il benessere, psicologico e fisico, degli atleti iscritti all’associazione”.

Giocatori di basket in carrozzina

“La possibilità di usufruire dei tre appartamenti che Aler Bergamo ci sta consegnando – ha aggiunto il presidente di Special Bergamo Sport, Bonetti – rappresenta un’opportunità unica per la nostra associazione, permettendoci di concretizzare un doppio progetto che coniuga sport, inclusione sociale e solidarietà: il primo è quello di poter dare supporto ai giocatori della nostra squadra di basket in carrozzina (Serie A), il secondo è quello dell’accoglienza e reinserimento post-riabilitativo. Questo progetto dimostra come si possa creare un circolo virtuoso tra sport, solidarietà e inclusione, trasformando una difficoltà in un’opportunità di crescita per tutti le persone coinvolte”.

Il progetto

Saranno garantiti alloggi adeguati e funzionali ai giocatori di basket in carrozzina, con particolare riferimento agli atleti stranieri. Questa soluzione non solo facilita l’inserimento degli sportivi nella realtà SBS, ma crea anche un ambiente che favorisce la coesione della squadra, migliorando le condizioni per competere ai massimi livelli. Per quanto concerne invece l’uso finalizzato all’accoglienza e al reinserimento post-riabilitativo, gli appartamenti offriranno uno spazio condiviso per persone dimesse dal centro riabilitativo di Mozzo che si trovano nella fase di dimissione senza una casa accessibile, o in attesa che la propria casa venga attrezzata o sistemata. Questa soluzione diventa un ponte fondamentale verso l’autonomia, dando loro la possibilità di vivere accanto a chi ha già affrontato l’esperienza di un trauma, come l’essere costretti in carrozzina a seguito di un incidente. La condivisione di esperienze, emozioni e difficoltà aiuterà a creare un ambiente di mutuo supporto, essenziale per il percorso di recupero e reintegrazione sociale.

Gli alloggi

L’assegnazione degli alloggi Aler all’associazione SBS è avvenuta conseguentemente alla pubblicazione, da parte dell’azienda, di un avviso pubblico e alla presentazione, da parte di SBS, della manifestazione di interesse. I 3 appartamenti di proprietà di Aler ospiteranno, per i prossimi 5 anni, fino a 5 atleti di Special Bergamo Sport. Gli alloggi sono dotati di caldaie nuove, pronti per essere arredati e utilizzati in breve tempo.