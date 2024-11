“È la notizia che auspicavamo e per la quale abbiamo lavorato con grande impegno e dedizione. Anche perché non può esserci Formula Uno senza Monza“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dell’accordo che garantirà il prosieguo del Gran Premio d’Italia di Formula Uno all’autodromo di Monza fino al 2031. “Un risultato importante che – conclude il governatore – non deve essere inteso come un punto di arrivo, ma esattamente al contrario. Uno stimolo in più per rendere il tempio della velocità una struttura sempre più moderna e attrattiva, capace di guardare oltre la Formula Uno”.