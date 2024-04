Aler Milano, da Regione 8,4 milioni per potenziare i servizi ai cittadini

Regione Lombardia stanzia 8,4 milioni di euro per consentire ad Aler Milano di attuare nuove azioni finalizzate a migliorare la qualità dell’abitare e implementare i servizi ai cittadini. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale.

Progetti operativi

“Aler Milano – afferma l’assessore regionale alla Casa – dovrà tradurre queste risorse in progetti operativi, concreti e fattibili, che riguardino in particolare le modalità di pronto intervento, i rapporti con gli inquilini, il recupero della morosità, l’ottimizzazione del ciclo riattazione-assegnazione degli alloggi e un ulteriore efficientamento dell’organizzazione aziendale”.

Accompagnamento sociale

“Per quanto concerne il recupero della morosità – prosegue l’assessore – occorre intensificare i percorsi di contrasto anche attivando collaborazioni istituzionali e con enti no profit, così da attuare specifiche azioni di accompagnamento sociale”.

Sforzo economico supplementare

“Lo stanziamento – spiega l’assessore – rappresenta uno sforzo economico supplementare che Regione, secondo gli obiettivi della ‘Missione Lombardia’, mette in campo per proseguire nel rilancio delle politiche abitative in una realtà variegata e complessa come quella milanese”.