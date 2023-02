“Le opere pubbliche che riguardano direttamente la Lombardia sono in corso e non ci sono mai stati problemi. Proseguiamo spediti nel nostro lavoro verso un obiettivo che rafforzerà l’economia e l’immagine di tutta la nostra regione e, più in generale, dell’intero Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia in occasione dell’alzabandiera in piazza Duomo. La cerimonia si è svolta lunedì 6 febbraio a tre anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina.