A Bruxelles il Meeting europeo per l’ambiente dell’ ‘Under2 Coalition’, un network globale di Stati, Regioni che riunisce 260 governi con, tra gli obiettivi, la riduzione della Co2. Per Regione Lombardia è intervenuto l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Ambiente, obiettivo riduzione Co2

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore – sta terminando la gestione dei bandi della programmazione comunitaria. Abbiamo infatti già impegnato fondi per 200 milioni di euro proprio per la riduzione della Co2. Stiamo ora discutendo una proposta di legge regionale sul clima. Stiamo rivedendo il Piano regionale di adattamento e inoltre è appena stato approvato il Piano regionale energia ambiente e clima. L’Osservatorio regionale sull’economia circolare e la transizione energetica è uno strumento innovativo con il quale continuiamo a monitorare la transizione. Il nostro impegno è nei fatti”.

Energia pulita

“Le nostre azioni per l’energia pulita, la trasformazione dei trasporti, dei processi industriali e di contenimento delle emissioni – ha aggiunto – sono di estrema importanza. Servono, infatti, per la decarbonizzazione e per gli obiettivi di contenimento della temperatura globale. Proseguiamo questo lavoro ha spiegato – ascoltando, come sempre, le esigenze economiche e sociali del nostro territorio”.

“Stiamo indirizzando la transizione nell’energia, nei trasporti e nell’industria – ha chiosato Maione – attraverso l’implementazione di strumenti innovativi. Un approccio multilivello e anche di politiche concrete per rimanere in linea con gli obiettivi globali”.

“La collaborazione istituzionale – ha concluso – è fondamentale. Consente infatti di individuare le strategie migliori per raggiungere questi obiettivi condivisi”.