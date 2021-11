Bertolaso: Lombardia continua a garantire oltre 35.000 dosi al giorno

Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, è intervenuto in merito alle numerose richieste riguardanti la circolare del Ministero della Salute che consente l’anticipo a 150 giorni della somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid.

“L’Unità di Crisi della Regione – dopo l’improvvisa decisione assunta dal Ministero – è, già dalla serata di lunedì 22 novembre, al lavoro per riorganizzare e ridefinire gli slot per poter accedere in anticipo alla somministrazione della terza dose . Inoltre, ad ora, non è ancora stata definita alcuna data a partire dalla quale il sistema di prenotazione di Poste consentirà l’accesso con le nuove tempistiche”.

Macchina vaccinale marcia a pieno ritmo

“E’ utile ricordare – conclude, infine, Bertolaso – che la macchina vaccinale della Lombardia continua a marciare a pieno ritmo. Garantiamo oltre 35.000 somministrazioni di terze dosi al giorno”.

dvd