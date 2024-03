Oltre 300 tra archivisti e documentaristi hanno partecipato al convegno ‘Leggere l’archivio e i suoi segni: strategie e strumenti per la conoscenza’. L’evento è stato ospitato a Palazzo Lombardia e aperto dal vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone.

Alparone: archivi storici sono ‘granai della memoria’

“Quando si parla di archivi – ha sottolineato il vicepresidente – si usa spesso una metafora, quasi agricola: è quella dei ‘granai della memoria’. Se pensiamo alle dimensioni dell’archivio della Giunta regionale che, nella sua incredibile mole informativa viene messa a disposizione dei cittadini, l’immagine del grano risulta particolarmente efficace. La sua efficacia si declina sia in termini di nutrimento, in questo caso culturale, sia in termini di abbondanza. Ma anche di luogo di incontro e di rassicurante patrimonio comune messo a disposizione dei cittadini. Il tutto con una stupenda operazione di trasparenza che racconta come il nostro territorio è stato governato e perché dobbiamo esserne orgogliosi”.

Convegno su archivi storici della Lombardia è occasione di confronto

Nel corso del suo intervento, Alparone ha anche espresso particolare apprezzamento per la qualità e i contenuti dei lavori di questo momento di approfondimento. Il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia ha dichiarato la massima disponibilità ad ospitare la prossima edizione a Palazzo Lombardia. Questa sede quest’anno ospiterà la quinta edizione di ‘In Archivio’. L’evento in precedenza era organizzato al Palazzo delle Selline, ora in fase di ristrutturazione.

Il ruolo chiave delle Regioni

“Giornate come questa – ha sottolineato Alparone – ci permettono di far cogliere l’importanza delle Regioni, anche nella costruzione di prospettive innovative e in un’ottica di servizio alle nostre comunità. Consentono anche di valorizzare la formazione e il capitale umano, che è il più grande capitale che ha la Lombardia e l’Europa possiedono”. “Qualsiasi rivoluzione si fa partendo dalla formazione – ha aggiunto – e dalle capacità dei lombardi di investire su stessi e sulle loro capacità“.

I partecipanti al convegno

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri Annalisa Rossi, soprintendente agli archivi e biblioteche della Lombardia, Erika Vettone di ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana.

Il direttore scientifico è Gabriele Locatelli (della cooperativa CAeb che cura l’archivio storico di Regione Lombardia) e Lorenzo Pezzica.