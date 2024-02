In considerazione delle medie provinciali di PM10 registrate nella giornata di giovedì 22 febbraio delle previsioni meteorologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni, da sabato 24 febbraio, stop alle misure temporanee, in Regione Lombardia. per la qualità dell’aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza.

Aria, stop alle misure in 3 città, confermate in altre quattro

Rimarranno attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale sul portale www.infoaria.regione.lombardia.it