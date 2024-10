Moda, Mazzali: auguri a Giorgio Armani per il nuovo building a New York

“Un sincero augurio a Giorgio Armani per la sfilata di inaugurazione del nuovo building a Madison Avenue. Con il tuo genio creativo, ancora una volta, la ‘Grande Mela’ brillerà sotto la luce inconfondibile dello stile italiano, raffinato e senza tempo, che hai saputo plasmare e diffondere nel mondo. Grazie, Maestro, per aver reso la moda non solo un’arte, ma uno stile di vita che parla di eleganza, essenzialità e innovazione. Regione Lombardia, Milano e la prossima fashion week ti aspettano per svelare le tue collezioni autunno/inverno”.

Così l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha commentato l’inaugurazione della nuova boutique Armani a New York prevista per giovedì 17 ottobre 2024.

Icona di stile

L’assessore ha voluto inoltre sottolineare l’orgoglio che Giorgio Armani rappresenta per la Lombardia. “Giorgio Armani – ha dichiarato – rappresenta, per noi lombardi, un’icona di creatività e visione senza eguali. Un maestro che ha saputo incarnare i valori della nostra terra come rigore, eleganza e un profondo rispetto per la qualità artigianale. Il suo percorso professionale è la dimostrazione tangibile che il successo duraturo può essere costruito su una coerenza stilistica. E su un’etica del lavoro che rifugge le scorciatoie dettate dalle logiche commerciali. Giorgio Armani ha creato uno stile che trascende le epoche. Un vero e proprio codice estetico che si riconosce immediatamente. Fatto di sobrietà sofisticata, lusso discreto e linee essenziali che esaltano la bellezza senza ostentazione. La sua capacità di rimanere fedele a una visione distintiva, rifiutando le tentazioni di adeguarsi ai trend passeggeri, lo ha reso non solo un innovatore, ma un vero e proprio creatore di tendenze. Armani non segue la moda, la plasma. Conferendo a ogni sua creazione un’impronta di eternità”.

Essenza della bellezza

L’assessore ha poi voluto aggiungere un tocco personale, riferendosi alla sua figura iconica: “Gli occhi azzurri di Giorgio Armani, profondi e pieni di amore per la bellezza, raccontano il suo inesauribile desiderio di creare. Quegli occhi, che hanno saputo catturare l’essenza della raffinatezza, continuano a ispirare intere generazioni di stilisti e appassionati. Ricordandoci che la bellezza vera non è mai un compromesso. Ma una scelta consapevole e coerente.”

Proprio a ‘Re Giorgio’, l’assessore aveva già dedicato la copertina del primo numero della rivista ‘Lombardia Style’. Per celebrare il suo inestimabile contributo nel posizionare l’Italia al vertice della moda mondiale.

Con queste parole, l’assessore ha voluto rendere omaggio non solo alla straordinaria carriera di Armani, ma anche alla sua inimitabile presenza, capace di esprimere attraverso uno sguardo e un gesto la passione per l’arte e la moda.