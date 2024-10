Moda, Fontana e Mazzali: aspetto identitario della nostra creatività

Comprendere lo stato attuale della moda, il Re-Retail e le prospettive del settore del lusso in Lombardia, attenti ai rivenditori multibrand e alle tendenze del mercato.

Questi i principali obiettivi del convegno del pianeta moda dal titolo ‘Re-Retail, tecnologia, mercato e consumatori nel Fashion retail’, organizzato a Palazzo Lombardia da Camera Buyer Italia. Con la partecipazione del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, insieme alla presidente di Camera Buyer Italia, Maura Basili.

La moda, il Re-Retail e la Lombardia

L’evento, è stato anche l’occasione per presentare una ricerca di mercato, condotta da Mediobanca e Deloitte, con un focus specifico dedicato al mondo dei negozi di moda italiani multimarca.

L’indagine

La ricerca è stata condotta sulle boutique associate a Camera Buyer Italia, che rappresenta oltre 90 boutique di alto livello in tutto il Paese, con 8o e-commerce e 3.000 vetrine espositive, offrendo uno spunto interessante sulle dinamiche che regolano il settore del retail multibrand. Tra le principali strategie adottate dalle boutique intervistate, emergono il buying mirato (per il 59%), la fidelizzazione del consumatore (per il 50%), la multicanalità (per il 36%) e la diversificazione geografica (per il 14%). Dalla ricerca è emerso che per mantenere la competitività nel mercato attuale, le aziende devono investire in strategie omnichannel. Lo devono fare offrendo un’esperienza di acquisto fluida, sia che il cliente visiti un negozio fisico, sia che scelga un sito web.

Importanza della Lombardia nel mondo della moda e del lusso

“Quella di lunedì 14 ottobre è una bellissima occasione per ribadire l’importanza che la Lombardia e l’Italia rivestono nel mondo della moda e del lusso in genere – ha spiegato Fontana -. Ma anche e soprattutto la capacità di continuare a rinnovarsi. E di mostrare quindi al mondo la nostra creatività. Perché noi abbiamo la capacità di essere, anche in questo ambito, i migliori. In questo momento la moda non è soltanto un aspetto economico – ha aggiunto il governatore – ma soprattutto un aspetto identitario. Esattamente quello che rappresenta la nostra grande capacità. Quindi noi, come Regione, siamo sicuramente vicini a questo comparto e – ha concluso Fontana- cerchiamo di supportarlo. Ciò per fare in modo che consolidi e incrementi il successo che sta avendo”.

I multimarca italiani

“I negozi multimarca italiani – ha dichiarato Mazzali – rappresentano un’eccellenza indiscussa nel panorama internazionale della moda. Questo grazie alla loro capacità di innovarsi e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.

Esempio virtuoso

L’associazione Camera Buyer Italia è un esempio virtuoso di come l’equilibrio tra tradizione e innovazione possa essere il motore del successo. “Queste realtà selezionano e presentano il meglio della moda da decenni – ha proseguito l’assessore – e la loro esperienza nel riconoscere i trend e rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori le rende delle vere e proprie ambasciatrici del lusso Made in Italy nel mondo”.

Integrazione tra negozio fisico e online

Durante il convegno, è emersa anche l’importanza di alcune strategie chiave, tra cui il buying mirato e la fidelizzazione del cliente, che riflettono la capacità dei negozi multimarca di essere protagonisti in un settore in cui il digitale e l’esperienza in-store devono integrarsi perfettamente.

Sfide future

“La Lombardia, con Milano come capitale della moda – ha assicurato Mazzali – è pronta a sostenere queste boutique nell’affrontare le sfide del futuro. I negozi multimarca non solo contribuiscono al prestigio del settore fashion, ma rappresentano un importante volano economico, anche per il turismo di lusso, che nella nostra regione è in continua crescita”, ha concluso Mazzali, evidenziando come la sinergia tra moda e turismo sia uno dei punti di forza della Lombardia.

Sistemi di pagamento innovativi

Fondamentali risultano anche i sistemi di pagamento innovativi, come il modello del ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) o i portafogli digitali. Strumenti che permettono agli utenti di memorizzare e controllare in maniera centralizzata le proprie informazioni personali inerenti agli acquisti online. Tra cui nome utente, password, indirizzi di spedizione e dettagli dei propri strumenti di pagamento, carte di credito o altri sistemi di pagamento digitali. Consentendo così all’utente di effettuare acquisti di prodotti in maniera rapida presso qualunque negozio al mondo.