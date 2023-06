L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, è intervenuto a Milano, su delega del presidente Attilio Fontana, all’assemblea di Assolatte 2023, l’associazione di rappresentanza e tutela delle industrie attive in Italia nel settore lattiero caseario.

Un fiore all’occhiello del agroalimentare nazionale

“Quest’assemblea – ha ricordato l’assessore Beduschi – rappresenta uno dei fiori all’occhiello del settore agroalimentare nazionale, forte di numeri e con la Lombardia capace di generare il 45% della produzione nazionale, con un valore di 1,8 miliardi di euro. Molti sono i primati assoluti, con 14 formaggi DOP e leadership produttiva per latte, burro, yogurt e formaggi freschi”.

Negli ultimi due anni, le imprese della filiera lattiero casearia hanno registrato oscillazioni impreviste nell’ambito dei costi fissi, variabili e gestionali. Costi in particolare riferiti all’aumento delle spese energetiche, per i trasporti, i fertilizzanti e le materie prime. Da qui, la proposta di istituire un tavolo regionale di filiera portata all’assemblea dall’assessore.

Beduschi a 78ª assemblea Assolatte, incontri con cadenza trimestrale

“Penso – ha dichiarato Alessandro Beduschi – a un tavolo che riunisca periodicamente tutti gli attori del comparto. Dalla produzione alla trasformazione e alla grande distribuzione, per valutare i dati con cadenza almeno trimestrale e con un adeguato supporto tecnico, per un’analisi che non sia di breve respiro ma strategica. Per favorire, infine, il consolidamento del dialogo tra tutti i protagonisti del settore”.

Nel corso del suo intervento, Beduschi ha ribadito i principali impegni che caratterizzeranno il mandato della nuova Giunta regionale per il settore agroalimentare.

“Innanzitutto – ha ricordato Beduschi – l’impegno per l’utilizzo di fondi a disposizione a partire dalla nuova programmazione del PSR per sostenere le imprese verso l’innovazione, che possa portare a una sostenibilità reale. Poi, la lotta alla burocrazia: chi produce ha bisogno di sottostare a procedure rigorose ma snelle e chiare”.

Tutelare sistema produttivo a ogni livello

Infine, la difesa del Made in Italy: “Tutto il mondo – ha concluso Beduschi – ci riconosce una straordinaria capacità di offrire prodotti di qualità. Sono tuttavia fin troppi i segnali che arrivano da parte di chi vorrebbe ostacolare questa nostra vocazione a colpi di norme spesso ideologizzate. Il raccordo con il governo da questo punto di vista è quotidiano. La parola d’ordine è tutelare il nostro sistema produttivo in Europa e a tutti i livelli decisionali”.