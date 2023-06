San Giacomo delle Segnate, in provincia di Mantova, e da Milano, Ingrid Garosi e Davide Fanciulli lavorano alle Palazzo Lombardia accompagnati dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Giuseppe Brandani e Auro Codifava, sindaco e vicesindaco di Partiti da, in provincia di Mantova, e dalavorano alle Nazioni Unite a Ginevra e rappresentano l’Italia nel G7 e nel G20 dei giovani. Lunedì 19 giugno hanno visitatoaccompagnati dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi . All’incontro presenti anche, sindaco e vicesindaco di San Giacomo delle Segnate

Giovani di talento, dalla metropoli ma anche dalla provincia

“Questi due giovani – ha dichiarato l’assessore Beduschi – sono la dimostrazione che l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione allo studio possono portare a risultati di altissimo livello. Partendo da una capitale con eccellenze della formazione come Milano, capace di offrire le migliori opportunità, ma anche da un Comune mantovano con meno di 1.500 abitanti. È bello, infatti, vedere fiorire il talento non solo in una metropoli internazionale ma anche in un piccolo borgo rurale, in quella ‘provincia’ tanto distante”.

Davide Fanciulli, milanese, è stato il delegato italiano per la track 'Economic Resilience' al Y7 svoltosi ad aprile in Giappone. Y20 e Y7 sono i gruppi ufficiali di coinvolgimento delle conferenze del G20 e del G7, che riuniscono giovani leader rappresentanti dei Paesi di questi organismi.

Ingrid e Davide, a G7 e G20 selezionati tra centinaia di candidati

“È un onore – ha proseguito l’assessore Beduschi – pensare che la Lombardia sia stata e sarà rappresentata da loro in eventi così importanti. Appuntamenti in cui ci si focalizza sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale, della trasformazione digitale all’economia e del futuro del lavoro. Spesso, purtroppo, si parla delle ultime generazioni con accezione negativa. Ingrid e Davide, invece, sono la dimostrazione di come i giovani possono essere il miglior esempio per guardare al futuro con ottimismo”.

Le schede dei due ragazzi

Ingrid Garosi, mantovana, è la delegata italiana per la track ‘Health, Wellbeing and Sport’ al Y20, in programma a luglio in India. Appassionata del coinvolgimento dei giovani e allo sviluppo sostenibile, lavora come Youth Associate presso la World Federation of United Nations Associations (WFUNA) a Ginevra. Ha ottenuto una doppia laurea magistrale Erasmus Munds in Studi Europei tra l’ Università di Uppsala in Svezia e l’ Università di Strasburgo in Francia. Ha ottenuto una laurea triennale in Politics, Philosophy and Economics presso la LUISS Guido Carli a Roma. Nel tempo libero scrive di sviluppo sostenibile e accesso alle risorse sanitarie nei paesi asiatici. Inoltre, è volontaria come team leader per la sostenibilità degli eventi TEDx.