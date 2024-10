Sostenibilità e Autonomia sono le due ‘parole d’ordine’ utilizzate lunedì 21 ottobre dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento all’Assemblea di Assolombarda all’Università Bocconi di Milano. Il governatore lombardo, rivolgendosi agli imprenditori, ha evidenziato come “la sostenibilità debba essere vista come un’opportunità e non come una condanna”.

Non sostenibilità ideologica

Il presidente Fontana ha quindi specificato che “la sostenibilità non è quella ideologica che una parte dell’Europa ci vuole imporre”. Bensì è quella che è “il frutto di scelte condivise, il risultato di un confronto anche con il mondo imprenditoriale”.

All’Assemblea di Assolombarda Sostenibilità e Autonomia

Guardando all’Autonomia differenziata il governatore ha spiegato: “Vogliamo consentire ai nostri imprenditori di competere nel resto del mondo, correndo con le mani libere e non con le mani legate, dietro alla schiena, come oggi avviene”, per questo “dobbiamo cercare di ottenere quella Autonomia che, a differenza di com’è dipinta in questi mesi, descritta come una cosa tremenda, è invece qualcosa di estremamente positivo per il nostro territorio e per il resto dell’intero Paese”.

Pronto al confronto

“In tal senso – ha concluso il presidente Attilio Fontana – sono pronto a confrontarmi con chiunque voglia parlare di questa questione nel merito. E non soltanto, come spesso accade, attraverso slogan”.