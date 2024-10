Lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024, Palazzo Lombardia, all’auditorium ‘Testori’, ospita i lavori del Global Forum dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il Global Forum, che per la prima volta si tiene in Italia, è un appuntamento di dialogo biennale che mira a promuovere le attività dell’OCSE. I lavori della prima giornata sono stati aperti dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Presente anche il sottosegretario regionale alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

Global Forum Ocse prima volta in Italia, sede in Lombardia

“Un grande onore per noi – ha detto il Governatore – poter rappresentare il nostro Paese in quella che è la ‘prima volta’ del Forum in Italia. La Lombardia ha tutte le caratteristiche e i numeri per essere considerato il luogo ideale per svolgere questo evento. È anche attraverso eventi come questi che possiamo confrontarci e impegnarci nello scambio di idee necessario per rafforzare le basi democratiche. Regioni come la Lombardia e altri governi subnazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere in questo processo”.

L’agenda del Global Forum

L’agenda del Global Forum tocca alcune delle questioni più urgenti che le democrazie si trovano ad affrontare a livello globale: dal ruolo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, al coinvolgimento dei cittadini nella transizione verde, fino alla trasformazione digitale dei Governi. “Questo forum, dunque – ha concluso Fontana – offrirà spunti rilevanti sul futuro della governance, contribuendo ad allineare i progressi tecnologici con i valori democratici. Sono fiducioso che le intuizioni e le strategie che qui verranno condivise contribuiranno a plasmare un futuro democratico più resiliente”.

Cattaneo: Forum occasione per costruire e rafforzare relazioni

“La scelta di questa sede – ha aggiunto Raffaele Cattaneo – conferma la centralità della Lombardia”. “Non è un caso – ha proseguito il sottosegretario -che abbiano scelto la nostra regione per un appuntamento così importante. L’obiettivo comune – ha sottolineato – deve essere quello di ristabilire fiducia. Su questo la Lombardia ha molto da dire e da offrire, visto che le nostre politiche hanno sempre messo al centro questa prospettiva. Inoltre – ha concluso Cattaneo -, il Forum è un momento fondamentale per costruire e rafforzare relazioni con i moltissimi Paesi del mondo presenti in questi due giorni a Milano”.