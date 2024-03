Assistenti familiari, 2 milioni di euro per rifinanziare il bonus

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha destinato 2 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi al ‘Bonus Assistenti familiari‘ e all”Implementazione registri e sportelli’.

L’obiettivo è garantire continuità al percorso di sostegno che si sta strutturando anche attraverso il welfare territoriale.

Nell’ultima rilevazione del gennaio 2024 ammesse e finanziate oltre 799 domande e attivati sportelli e registri nella totalità degli Ambiti territoriali.

Assistenza e cura

“Aumentare registri e sportelli significa garantire un servizio sempre più attento ai bisogni dei cittadini” ha dichiarato l’assessore Lucchini. “Le famiglie che non possono individuare una figura di caregiver al proprio interno – ha aggiunto – necessitano di un supporto a domicilio. E questo non è sempre facile da reperire. Per questo, la nostra Regione ha inteso valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura. In particolare quello svolto dagli assistenti familiari in aiuto e tutela delle persone fragili e dei loro cari”.

Incontro tra domanda e offerta

Vogliamo dunque favorire, ha sottolineato Lucchini, “l’incontro tra la domanda di servizi domiciliari di cura e l’offerta di lavoro da parte degli assistenti familiari. Questo sostegno economico – ha concluso – è una misura rivolta anche alle persona fragili già destinataria delle misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza e prevede anche la possibilità che il datore di lavoro sia un ente del settore”.