Sanità, 265 milioni di euro per potenziare assistenza domiciliare integrata

Uno stanziamento di 264,7 milioni di euro (197,6 milioni a valere sul PNRR e 67,1 milioni, già assegnati, sul DL 34/2020) per aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare integrata (ADI) in Lombardia e raggiungere il target previsto dal PNRR, ovvero almeno il 10% della popolazione over 65.

È questo l’obiettivo di due delibere approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, illustrate questa mattina a Palazzo Lombardia nel corso di una conferenza stampa.

Assessore Bertolaso: la casa sia il primo luogo di cura

“Entro il 2025 – ha affermato Bertolaso – dobbiamo arrivare a prendere in carico 226.000 anziani over 65 in assistenza domiciliare integrata. Ciò significa incrementare di circa 134.000 unità i 92.000 in carico nel 2019 (già incrementati a oltre 141.000 nel 2022). In tal senso, le due delibere sono incentrate sull’incremento del target delle cure domiciliari, l’avvio del progetto di sorveglianza domiciliare con il coinvolgimento di MMG e IFEC e Case di Comunità e l’acquisto di beni e servizi correlati, per oltre 197 milioni di euro”.

“Vogliamo avviare – ha aggiunto – un cambiamento di rotta nell’assistenza domiciliare, così come indicato anche dagli obiettivi del PNRR. Stiamo lavorando anche su altre iniziative, in linea con la legge quadro sugli anziani e in attesa delle linee guida del Ministero. Puntiamo, infatti, a rendere la casa primo luogo di cura. L’assistenza domiciliare e le residenze aperte – ha concluso l’assessore Bertolaso – rappresentano due pilastri nella nostra idea di supporto agli anziani”.