Pnrr, le Regioni confermano massima collaborazione per centrare obiettivi

“Il lavoro sta procedendo con le modalità previste e i tempi verranno dunque rispettati”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha partecipato, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Cabina di Regia sul PNRR convocata martedì 31 maggio a Palazzo Chigi con il ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“Da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni – ha proseguito Fontana – abbiamo confermato la massima disponibilità a collaborare. In questa direzione va il documento da noi presentato per evidenziare alcuni contributi che, a nostro avviso, sono particolarmente importanti. Fitto si è riservato di verificarne i contenuti”.

“Le Regioni – ha concluso Fontana – hanno garantito la disponibilità per raggiungere quell’unità di intenti che noi, come anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lo stesso ministro Fitto, auspichiamo per far sì che i nostri territori siano sempre più parte attiva di questi progetti”.

