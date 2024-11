Salgono a 756 le attività storiche del Milanese riconosciute da Regione

Tappa a Milano per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 66 le ‘nuove’ imprese storiche di Milano e provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Palazzo Lombardia. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche Enrico Brambilla, componente della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Assessore Guidesi: motore e anima della nostra economia

“Il marchio – ha evidenziato l’assessore Guidesi – è il modo in cui Regione esprime gratitudine nei confronti di attività che rappresentano capillarmente il motore e l’anima dell’economia lombarda. Ed è un modo per valorizzarle e riconoscere ufficialmente il loro ruolo all’interno delle comunità, alle quali assicurano servizi, posti di lavoro e un contributo per rendere città, quartieri e paesi più vivibili. Se il nostro territorio vanta primati a livello internazionale, lo deve anche e soprattutto a chi nei decenni ha saputo vincere le sfide quotidiane superando i momenti difficili e dimostrando una straordinaria capacità di adattamento al mercato. Negozi, botteghe e locali storici incarnano lo spirito della Lombardia e spesso sono il risultato di una storia imprenditoriale familiare portata avanti con successo e dedizione”.

Il bando regionale: 1,3 milioni per Milano e provincia

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – come Regione abbiamo messo in campo un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio di Milano e provincia le attività beneficiarie sono 71 per oltre 1,3 milioni di euro di contributi.

Assessore Comazzi: identità del territorio

Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi: “Il riconoscimento – ha detto Comazzi – è un premio a negozianti e commercianti che custodiscono l’identità del territorio e sono un orgoglio per Milano e provincia. Regione è vicina a queste attività e le ringrazia per il grande lavoro e la voglia di fare impresa che hanno dimostrato in tutti questi anni”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 66 ‘nuove’ Attività storiche a Milano e provincia (15 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 41 negozi storici).

Abbiategrasso

FERRARI GIOIELLI, 1958, Negozio storico, Preziosi.

UTENSILFER GALBIATI , 1969, Negozio storico, Attrezzature.

Arluno

LA POGLIANASCA, 1983, Locale storico, Ristorazione.

Binasco

NEGRI FERRAMENTA, 1911, Negozio storico, Attrezzature.

Bollate

CAZZANIGA ABBIGLIAMENTO , 1956, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

GALLI, 1972, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Buccinasco

PANIFICIO BEDON, 1981, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Busto Garolfo

EMPORIO CARNI, 1984, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Carugate

MACELLERIA BERETTA , 1965, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

PEPPINO RISTORANTE, 1967, Locale storico, Ristorazione.

Cologno Monzese

ACQUA CHIARA, 1982 , Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

CARTOLERIA BREDA, 1937, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

COLORIFICIO MARIANI, 1937, Negozio storico, Attrezzature.

LA BOUTIQUE DEL DOLCE, 1983, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

MMD – MOBILI MARIANI DESIGN, 1980, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

STYLNOVO, 1966, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

TAMARINDO, 1964, Negozio storico, Salute e benessere.

Corsico

OTTICA DELL’OSA, 1973, Negozio storico, Ottica e fotografia.

HOBBY SPORT – COPPE E TROFEI, 1981, Negozio storico, Sport e tempo libero.

Garbagnate Milanese

FOGLIA, 1959, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

LA REFEZIONE , 1983, Locale storico, Ristorazione.

PASTICCERIA BORELLA, 1974, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Inveruno

AUTORIPARAZIONI CUCCO, 1970, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Legnano

FOSSATI ARREDA, 1945, Negozio storico, Casa e arredamento.

LA BOTTEGA DEL PANE – PANIFICIO GRAZIOLI, 1973, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Magenta

DA CARMELA E ZU PE, 1982, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Melegnano

BITTARELLI, 1982, Negozio storico, Attrezzature.

WHOUW CALZATURE&ALTRO, 1984, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Milano

ADER, 1973, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

CALZATURE PAVESI, 1921, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

CASARINI & FRANZOSI ACCIAI, 1945, Negozio storico, Attrezzature.

CHIAVI E SERRATURE, 1970, Negozio storico, Attrezzature.

D’AUGUSTA GIOIELLI, 1966, Negozio storico, Preziosi.

ELETTRONICA POBBIATI, 1971, Negozio storico, Attrezzature.

ELY BOMBONIERE, 1979, Bottega artigiana storica, Miscellanea.

FINI, 1914, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

GERLA – LE FEDI, 1965, Bottega artigiana storica, Preziosi.

LA FUNGHERIA, 1983, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

LATTERIA CARLON, 1951, Locale storico, Bar e tabaccheria.

LE GIOIE DI FUNARO, 1984, Negozio storico, Preziosi.

MAX E SABINO , 1969, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

MC SELVINI, 1977, Negozio storico, Casa e arredamento.

METALLO GIALLO, 1978, Bottega artigiana storica, Preziosi.

NUOVA ARENA, 1982, Locale storico, Ristorazione.

OLIVA, 1980, Negozio storico, Attrezzature.

OTTICA VELASCA, 1982, Negozio storico, Ottica e fotografia.

PASTICCERIA BERTI, 1954, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

PAOLETTA, 1975, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

RISTORANTE PIZZERIA BEBEL, 1983, Locale storico, Ristorazione.

ROMANO DE ANGELI, 1975, Negozio storico, Attrezzature.

Morimondo

ALIMENTARI CERUTI FALLAVECCHIA, 1964, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Motta Visconti

GASTRONOMIA RAINERI, 1980, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Novate Milanese

LA CAMPANA DI VETRO, 1983, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Rho

I CASALINGHI DI RHO, 1968, Negozio storico, Casa e arredamento.

Rosate

ANTICA TRATTORIA CACCIATORI, 1927, Locale storico, Ristorazione.

San Giuliano Milanese

ANTICA OSTERIA LA RAMPINA RISTORANTE, 1978, Locale storico, Ristorazione.

Senago

MANCINI PASTICCERIA CAFFE’, 1977, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

RAINOLDI, 1937, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Sesto San Giovanni

ACQUARO PARRUCCHIERI, 1977, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

COIFFEUR HOMME LUCIO, 1971, Negozio storico, Cura della persona.

MACELLERIA COMO, 1957, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

PASTICCERIA CAMOZZI, 1959, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Solaro

BAR TREVISAN, 1982, Locale storico, Ristorazione.

Trezzano sul Naviglio

ARREDAMENTI VERDERIO, 1972, Negozio storico, Casa e arredamento.

Vimodrone

GIRONI 1958 OTTICA E FOTOGRAFIA, 1958, Negozio storico, Ottica e fotografia.

Vittuone

CARROZZERIA COLOMBO, 1946, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Milano

Sale così a 756 il numero delle piccole imprese della provincia di Milano che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.