Regione Lombardia premia 82 attività storiche della provincia di Monza

Tappa a Monza per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 82 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Monza e Brianza che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Provincia. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente della Consulta di Monza e Brianza della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Raffaele Romanò.

Assessore Guidesi: il ruolo nelle comunità lombarde

“Il premio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – simboleggia il ringraziamento della Regione nei confronti di attività che incarnano la storia economica, le tradizioni e l’anima di un territorio: un modo per valorizzarle e riconoscere ufficialmente il loro ruolo all’interno delle comunità, per le quali costituiscono un punto di riferimento di straordinaria importanza anche sotto l’aspetto sociale per i servizi offerti e il contributo alla vivibilità. Negozi, botteghe e locali storici rappresentano la forza della Brianza e della Lombardia. Si tratta di realtà che hanno saputo innovarsi e resistere ai mutamenti del mercato, superando congiunture economiche complicate attraverso l’amore per il proprio lavoro, la professionalità, la tenacia, la capacità di fare impresa. In molti casi l’attività coincide con una storia familiare di successo, che va raccontata perché riassume i motivi per cui la Lombardia primeggia a livello europeo e mondiale”.

Il bando regionale

“Oltre al premio – ha proseguito Guidesi – come Regione abbiamo attivato un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da supportarle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio della provincia di Monza e Brianza le attività beneficiarie sono 28 per complessivi 380.447 euro di contributi.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 82 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Monza e Brianza.

Barlassina

ALEXANDERPLATZ BIRRERIA PANINOTECA, 1983, Locale storico, Ristorazione.

Besana in Brianza

FOTO OTTICA BONFANTI, 1979, Negozio storico, Ottica e fotografia.

Biassono

CANZI, 1965, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

COLORIFICIO RIBOLDI, 1984, Negozio storico, Attrezzature.

ISOLA DEL GELATO, 1982, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

PASTICCERIA GALLIANI, 1981, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Bovisio-Masciago

FERRAMENTA MATTERAZZO, 1959, Negozio storico, Attrezzature.

JARDIN DI MAI 1960, Negozio storico, Casa e arredamento.

ONORANZE FUNEBRI RONCHI, 1960, Negozio storico, Articoli sacri.

VETRERIA ARTIGIANA DI MARINI ROSSANA, 1957, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Brugherio

FUMAGALLI ARREDAMENTI, 1945, Negozio storico, Casa e arredamento.

OROLOGERIA OREFICERIA E. PERABONI, 1962, Negozio storico, Preziosi.

TERUZZI, 1952, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

TRATTORIA DEI CACCIATORI, 1967, Locale storico, Ristorazione.

Carate Brianza

ALICE MODA, 1963, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

ORTOPEDIA ROMANO’, 1970, Negozio storico, Cura della persona.

TREZZI GIOCATTOLI, 1980, Negozio storico, Sport e tempo libero.

Cesano Maderno

CALZATURE MONTI, 1925, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

DA MARTA E VITTORIO, 1969, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

FORNO GIUSSANI, 1963, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

MERCERIA AVATANEO, 1943, Negozio storico, Merceria.

MEZZALUNA, 1980, Negozio storico, Cartoleria e libreria.

MOBILIFICIO F.LLI CAMISASCA, 1982, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

ROMANO’ MOBILI, 1956, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

VB MACELLERIA VISCARDI VB , 1963, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Concorezzo

RUDY UOMO, 1983, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Correzzana

MACELLERIA RIBOLDI – POLLERIA, 1970, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Giussano

ENOTECA ZANARDO GIUSSANO, 1973, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Lentate sul Seveso

IL MACELLAIO SALDARINI, 1961, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

PANIFICIO BICE, 1923, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

SELEZIONE VINI – ENOTECA, 1964, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Limbiate

CAFFETTERIA PIAVE, 1978, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

LA PINETA, 1969, Locale storico, Ristorazione.

MARELLI CICLI , 1957, Negozio storico, Auto e Moto.

Lissone

DASSI ARREDAMENTI, 1973, Negozio storico, Casa e arredamento.

MARIO TERLER@ INFRORMATICA UFFICIO TELECOMUNICAZIONI, 1958, Negozio storico, Attrezzature.

MOTTA, 1969, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

STILE DOMANI E’ GRILLO, 1965, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Meda

CAIULI CARNI, 1978, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

COSE BELLE, 1967, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

JUNIOR B, 1971, Negozio storico, Preziosi.

Monza

ACCONCIATURE UOMO SPACCAVENTO, 1972, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

ANTARES – DANCE LINE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – ACCESSORI, 1963, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

BAR TABACCHI RICEVITORIA LOTTO IL GIGLIO, 1981, Locale storico, Bar e tabaccheria.

BELLINI PARRUCCHIERE, 1964, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

FERRAMENTA BARZAGHI, 1973, Negozio storico, Attrezzature.

FRUTTETO SAN GIOVANNI, 1973, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

IL DOLCE CORTILE, 1961, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

L’ORAFO GIORGIO CONCONI, 1975, Negozio storico, Preziosi.

ORTOPEDIA PIROLA, 1942, Negozio storico, Salute e benessere.

R.R. – RAMPA RINO DI RAMPA CESARE, 1966, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

SALONE LIBERTY, 1974, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

TAGLIABUE GOMME, 1977, Negozio storico, Auto e Moto.

VAMPE, 1968, Negozio storico, Casa e arredamento.

WOODY ROCK BISTROT, 1976, Locale storico, Ristorazione.

Muggiò

COPPA D’ORO, 1977, Locale storico, Bar e tabaccheria.

FERRAMENTA UTENSILERIA CERNUSCHI, 1981, Negozio storico, Attrezzature.

Nova Milanese

PARRUCCHIERE G. BA’, 1968, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Seregno

BAR ZOEU, 1963, Locale storico, Bar e tabaccheria.

CASA DEL TAPPEZZIERE DELL’ORTO, 1965, Negozio storico, Casa e arredamento.

CERERIA LUMEN, 1961, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

GALLI GIOIELLERIA, 1950, Negozio storico, Preziosi.

Seveso

CAMICERIA IBA, 1968, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

CHARLESTON, 1982, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Sovico

OTTICA SIRTORI AB, 1979, Negozio storico, Ottica e fotografia.

Sulbiate

MINIMARKET LEONI, 1924, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Varedo

BAR PASTICCERIA PERTUSINI, 1947, Locale storico, Bar e tabaccheria.

BAR RISTORANTE GOLFETTO, 1963, Locale storico, Ristorazione.

CARROZZERIA RAVASI , 1957, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

CAVALLINI 1920, 1946, Negozio storico, Casa e arredamento.

CRUCITTI, 1946, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Verano Brianza

CAFFE’ PASTICCERIA RIZZI, 1970, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

EDICOLA, 1957, Negozio storico, Cartoleria e libreria.

ME DI MOLTENI IVAN, 1970, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Veduggio con Colzano

CEREDA GIAMPIETRO, 1973, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

COLOMBO BARBIERE, 1966, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Villasanta

CIRCULEN, 1971, Locale storico, Bar e tabaccheria.

MERCERIA ROVELLI, 1971, Negozio storico, Merceria.

Vimercate

FERRAMENTA REDAELLI, 1947, Negozio storico, Attrezzature.

IL PADELLONE, 1982, Locale storico, Ristorazione.

MGR LABORATORIO DI OROLOGERIA, 1975, Bottega artigiana storica, Preziosi.

VERTEMARA ELETTRODOMESTICI, 1974, Negozio storico, Casa e arredamento.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Monza

Sale così a 244 il numero delle piccole imprese della provincia monzese che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.