Attività storiche in provincia di Lodi, Guidesi premia 11 imprese

Sono undici le Attività storiche in provincia di Lodi che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Sono negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha consegnato i premi nel corso di un tour che ha toccato tutte le aziende interessate. Per la prima volta la premiazione, proprio su volontà dell’assessore, avviene infatti in tutti i territori provinciali.

Guidesi: non solo un marchio, è un ringraziamento

“Il conferimento del marchio identificativo di attività storica – ha evidenziato Guidesi – è quindi un riconoscimento che vuole innanzitutto dire grazie da parte di Regione Lombardia. Regione che, mettendosi giustamente a servizio, le premia infatti direttamente sui territori e nel caso odierno anche presso le loro attività. Il grazie di Regione Lombardia è infatti doveroso per il servizio che svolgono alla loro comunità di riferimento da tantissimi anni. Sono, infatti, un presidio di mantenimento delle peculiarità economiche, delle tradizioni, ma anche di innovazione attraverso i cambi generazionali. Non è quindi solo resilienza, ma anche sapersi innovare garantendo allo stesso tempo un servizio fondamentale alle comunità dove sono ubicate”.

L’elenco delle ‘nuove’ attività storiche

Queste le 11 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Lodi premiate dall’assessore Guidesi.

Abbadia Cerreto

Antica Osteria Del Cerreto (1973), Locale Storico, Locale Storico.

Borghetto Lodigiano

Salumeria Cagnazzi (1961), Negozio Storico, Storica Attività.

Borgo San Giovanni

Trattoria Ferrari (1973), Locale Storico, Storica Attività.

Castelnuovo Bocca d’Adda

Macelleria Curtarelli (1947), Negozio Storico, Storica Attività;

Trattoria Da Lele (1976), Locale Storico, Storica Attività.

Lodi

Forneria S. Lorenzo (1969), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

Ottica Silvano (1974), Negozio Storico, Storica Attività.

Salerano sul Lambro

Panificio Salumeria Ramaioli (1953), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

Veneroni Arredamenti (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

San Martino in Strada

Macelleria Bottoni (1943), Negozio Storico, Storica Attività.

Tavazzano con Villavesco

Aelle Arredare (1982), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

Complessivamente sono quindi ora 65 le piccole imprese nel Lodigiano che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Nello specifico, infatti, si contano 7 botteghe artigiane, 19 locali e 39 negozi.

Sostegno concreto alle imprese storiche

Regione Lombardia ha inoltre messo in campo un sostegno concreto per Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche attraverso il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’. Risorse da investire quindi per l’innovazione, per favorire il ricambio generazionale e la riqualificazione dei locali.