“Una scelta di buon senso che, soprattutto in Lombardia, rende meno gravoso e oneroso un orientamento europeo a dir poco sproporzionato”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il via libera al rinvio di un anno, all’1 ottobre 2026, del blocco per i diesel Euro 5.

“Alle scelte ideologiche – aggiunge Attilio Fontana – dobbiamo contrapporre azioni sostenibili. Sostenibili in ogni senso: per l’ambiente e per il sistema economico-produttivo”.