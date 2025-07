L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e il presidente della Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia, Luigi Patìmo, hanno firmato a Palazzo Lombardia un protocollo d’intesa per promuovere la collaborazione economico-commerciale tra le aziende dei due territori. Obiettivo dell’accordo è, in particolare, quello di creare un quadro di cooperazione che favorisca gli investimenti, lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle relazioni tra i sistemi produttivi lombardo e spagnolo.

Alla firma sono intervenuti anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios.

“Questo protocollo d’intesa – hanno dichiarato il presidente Fontana e l’assessore Guidesi – si inserisce nel percorso che Regione Lombardia sta portando avanti per rafforzare le relazioni economiche internazionali e creare nuove opportunità di crescita per il nostro sistema imprenditoriale”.

Finalità dell’intesa tra Lombardia e Camera di Commercio di Spagna

Tra le finalità del protocollo rientrano la creazione di partnership strategiche tra le imprese lombarde e spagnole e la diffusione di nuove opportunità di investimento bilaterali. Regione Lombardia e Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia si impegnano inoltre a promuovere sui loro territori gli strumenti a sostegno delle imprese, con l’obiettivo di aiutare concretamente le aziende spagnole che intendono rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. L’intesa prevede infine azioni congiunte per dare vita a iniziative in ambito di innovazione, ricerca e competitività nelle diverse filiere produttive, favorendo il dialogo tra imprenditori, istituzioni ed enti economici.

Assessore Guidesi: partnership strategiche

“L’accordo con la Camera di Commercio Spagnola in Italia – ha sottolineato Guidesi – non si limita a favorire gli scambi commerciali, ma punta a costruire partnership strategiche tra i due territori, creando connessioni tra filiere produttive, sviluppando progetti di ricerca e innovazione e facilitando l’accesso agli strumenti regionali già in campo a supporto dell’internazionalizzazione. Come Regione, vogliamo mettere a disposizione delle imprese lombarde uno strumento operativo per cogliere le opportunità che la Spagna offre, sia in termini di investimenti che di collaborazione industriale e tecnologica. Allo stesso tempo, rafforziamo ulteriormente l’attrattività della Lombardia come hub internazionale per chi guarda al nostro territorio come punto di riferimento per fare impresa”.

Ambasciatore Fernández-Palacios: puntare su relazioni tra due Paesi

Nell’esprimere il suo sostegno verso l’accordo, l’ambasciatore Fernández-Palacios ha precisato che “l’Ambasciata di Spagna in Italia, attraverso i suoi uffici economici e commerciali a Milano e a Roma, è pienamente impegnata nella crescita e nel miglioramento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. In questo compito, le Camere di Commercio, in quanto organi di collaborazione dell’amministrazione spagnola, sono un importante supporto”.

Presidente della Camera Patìmo: momento importante

“La sottoscrizione del Protocollo – ha proseguito Luigi Patìmo – segna un momento importante per il rafforzamento della cooperazione tra la Camera di Commercio di Spagna in Italia e la Regione Lombardia, prima Regione italiana per presenza di aziende spagnole. Una collaborazione che nasce dalla volontà comune di intensificare i rapporti economici tra due territori con forti legami e aperti all’innovazione. Con la firma di questo protocollo d’intesa, poniamo le basi per la concretizzazione di una serie di accordi economici più integrati, competitivi e proiettati verso scenari internazionali”.