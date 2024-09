Regione Lombardia premia 81 attività storiche della provincia di Bergamo

Tappa a Bergamo per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 81 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Bergamo che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il presidente della locale Camera di Commercio, Carlo Mazzoleni.

Assessore Guidesi: punto di riferimento per le comunità

“Il premio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – simboleggia il grazie di Regione Lombardia nei confronti di attività che incarnano la cultura del lavoro bergamasca e lombarda. Si tratta di negozi, locali e botteghe che resistono da decenni ai mutamenti del mercato e continuano a rappresentare un punto di riferimento per le rispettive comunità, fornendo servizi di qualità e garantendo occupazione. Uno straordinario patrimonio di economia, storia e tradizioni che vogliamo valorizzare e sostenere. Se la Lombardia detiene primati economico-sociali a livello europeo è anche grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione che commercianti, esercenti e artigiani riversano ogni giorno nel loro lavoro, spesso dando continuità a bellissime storie familiari attraverso un ricambio generazionale attuato con successo”.

Sostegno concreto

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – come Regione mettiamo in campo uno strumento di sostegno specifico per le Attività storiche: un bando da oltre 12 milioni di euro riservato proprio alle imprese che figurano nell’albo regionale, così da supportarle concretamente negli investimenti”. Il bando è stato appena chiuso e nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione dei beneficiari.

Asssessore Franco: anima del territorio

“Le Attività storiche – ha affermato l’assessore Franco – sono l’anima della nostra terra e un presidio irrinunciabile per il benessere delle nostre comunità. Sono onorato di premiare imprenditori e grandi lavoratori che rappresentano, al meglio, l’essenza del nostro essere bergamaschi. Condividiamo valori autentici che abbiamo il dovere di preservare e promuovere. Regione sarà sempre accanto al commercio di vicinato”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 81 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Bergamo (30 botteghe artigiane storiche, 24 locali storici, 27 negozi storici).

Albino

ORTOPEDIA PELLETTERIA CUGINI, 1966, Bottega artigiana storica, Salute e benessere.

Almè

DAL FORNAIO REGUZZI, 1947, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Bagnatica

DIMENSIONI, 1973, Negozio storico, Casa e arredamento.

Bariano

PASTICCERIA GELATERIA PELIZZARI, 1976, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

PANIFICIO MARKET BRAVI, 1966, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Brembate di Sopra

PASTICCERIA AL VALENTINO, 1979, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Cenate Sotto

PANIFICIO PATELLI, 1975, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Nembro

ARTE DEL PANE DI CUMINETTI, 1978, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Bergamo

AUTOFFICINA MONTI, 1954, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

CALZATURE BELINGHERI, 1982, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

LA CLESSIDRA, 1958, Negozio storico, Preziosi.

LIO PELLEGRINI, 1984, Locale storico, Ristorazione.

OL GIOPI’ E LA MARGI’, 1983, Locale storico, Ristorazione.

CIRCOLINO CITTA’ ALTA, 1981, Locale storico, Ristorazione.

IL FIORAIO DEL BORGO, 1984, Negozio storico, Sport e tempo libero.

PANIFICIO PASTICCERIA BERGAMO UNO, 1974, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Bracca

RISTORANTE GENZIANELLA, 1968, Locale storico, Ristorazione.

TRATTORIA DENTELLA, 1963, Locale storico, Ristorazione.

Branzi

PANIFICIO MIDALI, 1975, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Brignano Gera d’Adda

BAR TRATTORIA IMPERO, 1949, Locale storico, Ristorazione.

LAZZARINI ELETTRODOMESTICI, 1967, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Calusco d’Adda

RADAELLI ARREDA, 1963, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Caravaggio

CASTAGNA, 1973, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Castione della Presolana

LA BOTTEGA VERZEROLI CALZATURE, 1957, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

THOMAS MARKET, 1975, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Casazza

FARMACIA VARINELLI, 1882, Negozio storico, Salute e benessere.

Chiuduno

RISTORANTE PIZZERIA SABI, 1983, Locale storico, Ristorazione.

Cisano Bergamasco

RISTORANTE LA SOSTA, 1974, Locale storico, Ristorazione.

Colere

BAR RISTORANTE PIZZERIA SERENELLA, 1960, Locale storico, Ristorazione.

Colere

LA BAITA, 1977, Locale storico, Ristorazione.

Cologno al Serio

GIOIELLERIA MAVER, 1967, Negozio storico, Preziosi

PASTICCERIA GIANNI, 1973, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni

Costa Volpino

MACELLO MACELLERIA BETTONI, 1974, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Dalmine

RISTORANTE HOTEL DAINA, 1976, Locale storico, Ristorazione.

MAFFIULETTI, 1963, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

OLDANI, 1974, Bottega artigiana storica, Miscellanea.

Gazzaniga

ONGARO ARREDA, 1978, Negozio storico, Casa e arredamento.

PASTICCERIA SCOTTI, 1976, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Gromo

PANIFICIO PETROGALLI, 1963, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

BAR BELVEDERE, 1964, Locale storico, Ristorazione.

Lovere

GL ACCONCIATORI, 1962, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Mornico al Serio

FRIGERIO BOMBONIERE, 1970, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Orio al Serio

LE STAGIONI, 1971, Locale storico, Ristorazione.

Osio Sopra

ARTE E FIORI ELISA MASSIMO MASCHERETTI LABORATORIO FLOREALE DAL 1982, 1982, Negozio storico, Sport e tempo libero.

Paladina

DOVE IL LAVARE È ARTE, 1976, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Pianico

ARREDAMENTI GIURINI, 1937, Negozio storico, Casa e arredamento.

Ponte Nossa

PASTICCERIA BANI, 1970, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Ponte San Pietro

BRENA, 1965, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Ponteranica

TRATTORIA FALCONI, 1963, Locale storico, Ristorazione.

Ranica

CASLINI CARROZZERIA VENDITA AUTOMOBILI, 1963, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Rogno

DARITEX, 1984, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Romano di Lombardia

CASA DEGLI SPOSI, 1968, Negozio storico, Casa e arredamento.

Roncola

RISTORANTE RONCOLA, 1975, Locale storico, Ristorazione.

San Pellegrino Terme

PASTICCERIA BIGIO, 1971, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

POMPE FUNEBRI TASSIS, 1979, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Santa Brigida

IL TAGLIERE, 1978, Locale storico, Ristorazione.

Schilpario

GHIBESI, 1958, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

MACELLERIA PIZIO, 1931, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

RISTORANTE CAPRIOLO, 1969, Locale storico, Ristorazione.

RISTORANTE SAN MARCO, 1963, Locale storico, Ristorazione.

Sovere

MACELLERIA SERPELLINI, 1971, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Suisio

DIMENSIONE UOMO ACCONCIATURE, 1981, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

MACELLERIA TEANI, 1983, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Torre Boldone

RISTORANTE PAPILLON, 1972, Locale storico, Ristorazione.

Torre de’ Roveri

TRATTORIA PIZZERIA DA NISIO, 1976, Locale storico, Ristorazione.

Urgnano

COLORIFICIO CHINELLI, 1967, Negozio storico, Attrezzature.

Treviglio

FEDELI,1925, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

PIUMA D’ORO, 1964, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Valbrembo

TAPPEZZIERE MAGNI, 1977, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Verdellino

POLLERIA FRUTTA VERDURA, 1953, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

SORELLE PILENGA, 1984, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Villa d’Almè

TRE VALLI, 1975, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Villongo

AGENZIA FOTO E VIDEO S. MARCO, 1968, Bottega artigiana storica, Ottica e fotografia.

Vilminore di Scalve

IMPERIAL BAR, 1962, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Zandobbio

CERIMBELLI, 1980, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Zanica

IL GIARDINAGGIO DI PREVITALI GIULIO, 1962, Negozio storico, Sport e tempo libero.

Zogno

BAR SOLE, 1949, Locale storico, Bar e tabaccheria.

CALZOLERIA RINALDI, 1967, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

FARMACIA BRIGHENTI, 1835, Negozio storico, Salute e benessere.

LICINI ABBIGLIAMENTO, 1954 , Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

RISTORANTE DA TRANQUILLO, 1978, Locale storico, Ristorazione.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Bergamo

Sale così a 415 il numero delle piccole imprese della provincia di Bergamo che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.