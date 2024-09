Regione Lombardia premia le attività storiche della provincia di Pavia

Tappa a Pavia per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 18 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Pavia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede camerale di via Mentana. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini e il segretario generale della Camera di Commercio di Pavia, Enrico Ciabatti.

Assessore Guidesi: servizi di qualità e occupazione

“Il marchio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – è il nostro ringraziamento ad attività che rappresentano la tradizione del territorio e che per tutti questi anni sono riuscite a restare competitive, superando le difficoltà e vincendo le sfide del mercato. In molti casi si tratta di negozi, locali e botteghe che incarnano una storia familiare e hanno garantito la continuità imprenditoriale attraverso il ricambio generazionale. Il premio è un ulteriore modo per valorizzarle, perché Regione riconosce ufficialmente il loro fondamentale ruolo economico e sociale all’interno delle rispettive comunità: sono presidi che assicurano servizi di qualità, importanti anche sotto il profilo occupazionale. Se la Lombardia è grande e forte lo deve anche o soprattutto a loro”.

Supporto concreto

“Regione Lombardia – ha proseguito Guidesi – ha inoltre messo in campo uno strumento di sostegno specifico per le attività storiche: un bando da oltre 12 milioni di euro riservato proprio alle imprese che figurano nell’albo regionale, così da supportarle concretamente negli investimenti”. Il bando è stato appena chiuso e nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione dei beneficiari.

Asssessore Lucchini: patrimonio umano e di competenze

“Il riconoscimento – ha detto l’assessore Lucchini – tributato oggi da Regione Lombardia alle imprese del mio territorio testimonia il loro autentico valore, un patrimonio umano e di competenze che promuove il commercio di vicinato e il senso di comunità. Grazie, infine, all’assessore Guidesi quotidianamente impegnato a sostenere l’eccellenza produttiva lombarda coniugando innovazione e tradizione”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 18 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Pavia (5 botteghe artigiane storiche, 5 locali storici, 8 negozi storici).

Chignolo Po

TRATTORIA BOSCO, 1976, Locale storico, Ristorazione.

Gambolò

RIV N. 2, 1941, Negozio storico, Bar e tabaccheria.

Godiasco Salice Terme

RISTORANTE GUADO, 1982, Locale storico, Ristorazione.

RISTORANTE HOTEL MILANO, 1929, Locale storico, Ristorazione.

Pavia

ARMERIA BEOLCHINI, 1952, Negozio storico, Sport e tempo libero.

OREFICERIA OROLOGERIA BOSISIO, 1973, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Redavalle

BAR CAVALLINO, 1978, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Rivanazzano Terme

LA GENUINA, 1983, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Robecco Pavese

ARBUSCHI GIOIELLERIA, 1938, Negozio storico, Preziosi.

Santa Maria della Versa

BAR COMMERCIO, 1976, Locale storico, Bar e tabaccheria.

FRATELLI CROSIGNANI ELETTRODOMESTICI, 1946, Negozio storico, Attrezzature.

Stradella

LOMBARDI TESSUTI, 1928, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

VALIZIA F.LLI FALEGNAMERIA, 1976, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Vigevano

CASABELLA, 1983, Negozio storico, Casa e arredamento.

Voghera

MACELLERIA GASTRONOMIA MAGGI, 1961, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

MERCERIE MAZZOLENI, 1945, Negozio storico, Merceria.

MERLI MARMI, 1982, Bottega artigiana storica, Miscellanea.

SAVIGNONI PASTA FRESCA E GASTRONOMIA, 1954, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Pavia

Sale così a 140 il numero delle piccole imprese della provincia di Pavia che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.