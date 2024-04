Autonomia, presidente Fontana: responsabilizzazione aumenta efficienza

“Stanno cercando in tutti i modi di imporre un blocco a qualcosa che non è più rinviabile”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato di autonomia a margine di un evento a Palazzo Lombardia, evidenziato che “tra poco andrà in aula, il 29 aprile, e questo sarà già un grande passaggio”.

“Non ci sono dubbi – ha aggiunto – e se ne stanno rendendo conto tutti che il mondo va in un’altra direzione, che la stessa Europa inizia a dare più spazio alle Regioni che non agli Stati centrali”.

Necessario far politiche differenti sui territori

“È necessario – ha sottolineato Fontana – fare delle politiche che siano differenti sui diversi territori, che essere responsabilizzati comporta un aumento di efficienza del funzionamento della macchina pubblica, che essere ogni giorno sotto gli occhi vigili dei propri cittadini senza poter scaricare su altri la responsabilità non può che far migliorare”.

Competere con Regioni che hanno una grande autonomia a livello europeo

Il governatore della Lombardia ha poi spiegato: “dobbiamo competere con Regioni che hanno una grande autonomia a livello europeo e che vivono di questa autonomia. Bisogna capire se si vuole rimanere attaccati a un passato iper burocratico, lento, legato all’assistenzialismo o se si vuole guardare al futuro”.

E’ evidente che ci sono interessi a fare in modo che nulla cambi

“È questa la scelta che dobbiamo fare” ha sottolineato. “Tutte le altre sono chiacchiere – ha concluso – slogan che non rappresentano la realtà. Perché, evidentemente, ci sono interessi a fare in modo che nulla cambi”.