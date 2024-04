Riapre bando per finanziare aziende agricole con tecnologie più moderne

Riapre venerdì 12 aprile 2024 il bando dedicato alle aziende agricole della Lombardia che, utilizzando i fondi del Pnrr, potranno finanziare l’ammodernamento del proprio parco macchine e attrezzature, all’insegna delle tecnologie di ultima generazione. Lo comunica l’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Bando aziende agricole Lombardia per tecnologie funziona

“La prima parte di questa iniziativa – dichiara l’assessore Beduschi – si è conclusa a fine marzo, rivelandosi un grande successo. Questo grazie alla partecipazione di oltre 750 aziende che hanno già presentato domanda per cogliere la sfida di potenziare l’agricoltura. Promuovendo così una maggiore produttività, efficienza e sostenibilità ambientale”.

La tipologia delle richieste

“In tal senso – prosegue Beduschi – la maggior parte delle richiesta arrivate fino a questo momento riguardano attrezzature per la zootecnia con elevato livello tecnologico e di automazione. A seguire quelle per macchine e sistemi per ottimizzare l’uso di fertilizzanti, per ridurre l’uso dei fitofarmaci e migliorare le attività di irrigazione“.

Più richieste da Brescia, Mantova, Pavia e Cremona

Il bando, disponibile fino al 31 maggio 2024, è riservato alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole medie imprese agricole e alle loro cooperative e associazioni, con sede legale in Lombardia. Le richieste pervenute fino a ora vedono ‘in prima fila’ le province di Brescia, Mantova, Pavia e Cremona, ma sono giunte da tutta la regione.

La modernizzazione dell’agricoltura

“Ancora una volta – ribadisce l’assessore Beduschi – le aziende lombarde stanno rispondendo molto bene alla sfida di evolvere. E utilizzare tecnologie avanzate per l’agricoltura di precisione, l’automazione, i droni e i sensori per ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre i costi e aumentare la resa delle colture. Inoltre, l’adozione di pratiche agricole sostenibili può contribuire a preservare l’ambiente e a garantire la sicurezza alimentare“. “La modernizzazione dell’agricoltura – conclude – non solo è una necessità per rimanere competitivi sul mercato globale. È, infatti, anche un modo per migliorare la qualità dei prodotti e la sostenibilità del settore“.