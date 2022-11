“Un ulteriore e importante passo avanti nel percorso che ci deve portare all’attuazione dell’Autonomia. E dico ‘deve’ perché non ci sono dubbi che questo obiettivo debba essere raggiunto senza perdite di tempo; o tentativi mirati solo ed esclusivamente a rallentarne l’iter. Innanzitutto nel rispetto della Costituzione e, anche, cosa per noi fondamentale, per dar seguito alla volontà degli elettori della Lombardia e del Veneto che hanno richiesto l’Autonomia con il referendum del 2017″.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l’incontro odierno presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a cui hanno preso parte il vicepresidente Antonio Tajani e i ministri degli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e per gli Affari Ue, Raffaele Fitto.

Fontana: incontro odierno è passo decisivo

“Bisogna proseguire in maniera spedita, senza indugi, facendo coincidere tutti i passaggi legislativi e amministrativi necessari per arrivare al traguardo” conclude Fontana.