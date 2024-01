“Parole chiare, puntali ed efficaci”sul tema dell’Autonomia. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce le parole usate dal premier Giorgia Meloni in occasione della conferenza stampa di inizio anno.

Autonomia, parole efficaci, ora riforma

“Il presidente del Consiglio – aggiunge Fontana – ha ribadito quello che sostengo da tempo. l’Autonomia infatti non è una riforma ‘contro’ qualcuno, ma un’opportunità per tutti. Avanti, dunque, nel solco tracciato dal ministro Roberto Calderoli per raggiungere prima possibile questo obiettivo fortemente voluto dai lombardi”.