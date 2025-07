Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato, nella giornata del 7 luglio 2025, a Rosalino Cellamare, in arte Ron, il Premio Rosa Camuna 2025. La cerimonia si è svolta a Palazzo Lombardia, dopo che il 29 maggio 2025 l’artista non aveva potuto intervenire alla Festa della Lombardia. All’appuntamento erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza, Ruggero Invernizzi, che aveva promosso la candidatura del cantautore pavese al riconoscimento, il direttore generale del Welfare, Mario Melazzini, caro amico di Ron e l’assessore regionale, Massimo Sertori.

Premio Rosa Camuna 2025 a Ron, la motivazione

“Uno straordinario protagonista della musica italiana dagli anni ’70 ad oggi. Autore di brani indimenticabili che sono poesia e musica”, si legge nella motivazione che ha accompagnato il premio.

Ron: La provincia di Pavia e questa regione sono casa mia

“Sono davvero onorato di ricevere un premio così importante”, ha commentato Ron. “La provincia di Pavia e questa regione – ha aggiunto – sono casa mia, qui sono cresciuto e costruito i miei successi”. Riprendendo il testo di ‘Vorrei incontrarti tra cent’anni’ con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1998, Ron ha chiosato: “La Lombardia di trent’anni fa? Meglio quella di oggi! La musica di trent’anni fa? Meglio quella di allora…”.

Fontana: grande artista e autore della musica italiana

“Un artista – ha detto il presidente Fontana – che ha ottenuto importanti successi interpretando personalmente i suoi brani, ma anche come autore di ‘grandi’ della musica italiana, primo fra tutti Lucio Dalla”.

Invernizzi: premiamo un uomo che sostiene le persone fragili

“Da pavese – ha aggiunto il sottosegretario Invernizzi – un vero piacere vedere accolta una proposta che premia un uomo che, oltre a essere un artista celebrato, non perde occasione per aiutare e sostenere persone fragili e in difficoltà”.