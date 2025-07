Magentino, più sicurezza: controlli stradali e di Polizia annonaria

Regione Lombardia sostiene la sicurezza urbana e stradale anche nel Magentino e nell’Abbiatense, con controlli anche di Polizia annonaria. La delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, mira a rendere più efficace l’attività di prevenzione e assicurare interventi tempestivi dei comandi di Polizia locale sui territori dei Comuni aderenti e sull’asse della Strada Statale numero 11. Le attività degli agenti si concentreranno, inoltre, sulle attività di polizia annonaria, con controlli sulle attività commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive.

Più sicurezza grazie al controlli di polizia, i territori coinvolti nel magentino

Sono 23 i Comuni aderenti, tutti in provincia di Milano. Questo l’elenco: Magenta (capofila), Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora Ticino, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cusago, Cisliano, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Ozzero, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, Sedriano, Settimo Milanese, Santo Stefano Ticino, Vanzago, Vittuone.

L’accordo di collaborazione prevede una dotazione finanziaria di 50.000 euro per il periodo luglio-dicembre 2025. vuole L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza attraverso sinergie operative tra i comandi di Polizia locale dei rispettivi Enti.

La Russa: particolare attenzione a eventi estivi

“Con questo accordo – ha dichiarato Romano La Russa – rafforziamo il nostro impegno per garantire una presenza sempre più efficace e concreta delle forze di Polizia locale nei territori del Magentino e dell’Abbiatense. Si tratta di fondi per il lavoro straordinario degli operatori che ringraziamo per la loro professionalità e per la disponibilità”.

“Vogliamo rendere le nostre strade più sicure attraverso azioni mirate di prevenzione e repressione delle condotte più pericolose alla guida. Vogliamo anche contrastare episodi di microcriminalità che alimentano la percezione di insicurezza tra i cittadini. Particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza durante eventi e manifestazioni estive per garantire uno svolgimento sereno delle iniziative pubbliche”.