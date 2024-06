“Le contestazioni sulla riforma relativa all’autonomia differenziata denotano una mancanza di serietà. Se qualcuno infatti, contesta il testo della norma allora deve prendersela anche con la Costituzione, che prevede questa forma di autonomia a velocità differenziate”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento tenutosi oggi nella piazza della sede della Giunta regionale, commentando le proteste delle opposizioni in Parlamento sull’autonomia.

Riforma autonomia, Fontana: serve a creare procedure applicative

“La legge Calderoli – ha aggiunto – bisogna dirlo una volta per tutte, serve semplicemente a creare la procedura, le modalità attraverso le quali applicare la Costituzione. Di conseguenza chi se la prende con l’autonomia deve avere il coraggio di dire ‘contesto la Costituzione’, perché l’autonomia è parte integrante della Costituzione”.

Governatore lombardo: non partire da fatti falsi

“Io credo che si possa sostenere qualunque idea, ma credo che la si debba sostenere non raccontando bugie, non partendo da fatti falsi – ha concluso – perché, lo ripeto per l’ennesima volta, chi contesta l’autonomia contesta la Costituzione”.