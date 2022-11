“Non sta né in cielo né in terra questa contrapposizione tra Nord e Sud sull’autonomia. L’autonomia è prevista dalla Costituzione e quindi deve essere rispettata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante il suo intervento a ‘Italia Direzione Nord – A True Event’, manifestazione arrivata alla diciassettesima edizione in corso al Palazzo delle Stelline a Milano.

Il Referendum sull’Autonomia di Lombardia e Veneto

“C’è stato un referendum e il popolo lombardo e veneto ha chiesto di poter ‘attivare’ questa parte della Costituzione” ha proseguito Attilio Fontana. “Purtroppo in Italia si cerca sempre di strumentalizzare tutto per avere un po’ di visibilità – ha aggiunto – per guadagnare qualche voto. Prescindendo dal fatto che quella dell’autonomia è una scelta utile all’intero territorio nazionale. A rimetterci sono solo quelli che non vogliono amministrare bene, chi non vuole correre la sfida della responsabilità”.

Con impostazione Calderoli nessuna contrapposizione Nord-Sud su Autonomia

In merito all’opposizione netta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il presidente Fontana ha precisato: “Prima era d’accordo, poi ha cambiato idea. Erano state fatte delle richieste precise anche da parte sua. A lui voglio ricordare che l’autonomia, come la sta impostando il ministro Calderoli, non va a toccare l’unità del Paese. O i diritti di nessuno. Permette solo alle amministrazioni che lavorano meglio di essere più efficienti e di risparmiare soldi”.