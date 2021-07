Sertori: finanziati 900 progetti, investimento complessivo ammonta ora a oltre 40 milioni

“Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro per il bando Axel, misura, avviata con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, che eroga contributi a favore degli Enti locali per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, a seguito dell’approvazione dell’assestamento al bilancio in Regione Lombardia.

Obiettivo: finanziare tutte le domande presentate per il bando Axel

“L’obiettivo – continua l’assessore Sertori – è quello di consentire lo scorrimento e l’esaurimento della graduatoria del bando”.

Oltre 900 interventi ammessi al finanziamento

“Grazie agli ulteriori 20 milioni messi a disposizione per il bando Axel sarà così possibile – conclude Sertori – ammettere al finanziamento più di 900 interventi proposti dagli Enti locali beneficiari. Per un investimento complessivo, quindi, di circa 40 milioni di euro”.

