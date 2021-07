Nel dettaglio le singole azioni suddivise per aree territoriali

Regione Lombardia stanzia circa 3 milioni di euro (2.976.435 euro) per i laghi lombardi per cofinanziare quindi 24 interventi infrastrutturali dal valore complessivo di 5.156.679 euro. Interventi da realizzarsi nelle aree demaniali dei laghi lombardi. Lo stabilisce infatti una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Risorse per valorizzare i laghi

“Continua quindi – commenta l’assessore Terzi – l’impegno di Regione Lombardia nella valorizzazione dei nostri laghi. Lo stanziamento odierno di 3 milioni di euro per realizzare 24 interventi si aggiunge, infatti, agli oltre 9 milioni di euro già messi in campo tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2021 per altre 42 opere. Complessivamente dunque, con 3 delibere approvate tra ottobre 2020, marzo 2021 e luglio 2021, abbiamo stanziato oltre 12 milioni di euro per 66 interventi”.

Le opere oggetto di finanziamento

“Con questa delibera – aggiunge – finanziamo quindi diverse opere. Che vanno dalla riqualificazione delle spiagge al rifacimento delle sponde, dai lavori per migliorare il lungolago ai collegamenti pedonali, fino ai cantieri che riguardano le infrastrutture per la navigazione come porti e pontili”.

Sostegno di Regione al territorio

“Lavoriamo di concerto infatti – prosegue l’assessore Terzi – con le Autorità di bacino lacuale, competenti per le aree in questione. Fornendo quindi risposte concrete alle necessità dei cittadini. Gli investimenti regionali rappresentano infatti un sostegno fondamentale per la ripresa dell’economia e del turismo. Rafforziamo infatti l’attrattività delle zone interessate con opere che andranno a beneficio di residenti e turisti”. “Prestiamo quindi – conclude Terzi – la massima attenzione al tema della tutela e dello sviluppo dei laghi lombardi. Che sono infatti un patrimonio naturale, paesaggistico e storico unico in Europa”.

I finanziamenti

A beneficiare dei fondi regionali sono infatti le Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese (5 opere); dei Laghi di Iseo, Endine e Moro (9 opere); dei Laghi di Garda e Idro (1 opera); del Lario e dei Laghi minori (4 opere); dei Laghi Ceresio, Piano e Ghirla (5 opere). Nel dettaglio, quindi, la suddivisione dei fondi per Autorità, con l’indicazione dei nuovi interventi finanziati.

Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 221.000 euro

Leggiuno (VA) – messa in sicurezza camminamenti spiaggia di Arolo: finanziamento regionale di 36.000 euro su un totale di 72.000 euro;

Angera (VA) – messa in sicurezza area esterna punto informativo e realizzazione nuovo pontile ad uso ormeggio pubblico: finanziamento regionale di 65.000 euro su un totale di 130.000 euro;

Travedona Monate (VA) – consolidamento tratto di costa fronte proprietà pubblica in via Binda: finanziamento regionale di 15.000 euro su un totale di 30.000 euro;

Porto Valtravaglia (VA) – riqualificazione biglietteria imbarcadero: finanziamento regionale di 70.000 euro su un totale di 140.000 euro.

Porto Valtravaglia (VA) – riqualificazione spiaggia via Borgato: finanziamento regionale di 35.000 euro su un totale di 70.000 euro.

Autorità di bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro: 1.658.435 euro

Iseo (BS) – rifacimento muro spondale Lungolago G. Marconi e manutenzione straordinaria passerella pedonale Porto G. Rosa: finanziamento regionale di 200.000 euro su un totale di 400.000 euro;

Marone (BS) – riqualificazione Lungolago Guglielmo Marconi: finanziamento regionale di 200.000 euro su un totale di 400.000 euro;

Monte Isola (BS) – intervento di potenziamento infrastrutture navigazione interna, ormeggi temporanei in località Peschiera Maraglio: finanziamento regionale di 75.000 euro su un totale di 150.000 euro;

Paratico (BS) – riqualificazione scogliera a lago località Chiatte: finanziamento regionale di 52.500 euro su un totale di 105.000 euro;

Sale Marasino (BS) – riqualificazione del lungolago dalla chiesa dei Disciplini alla chiesa parrocchiale: finanziamento regionale di 105.000 euro su un totale di 210.000 euro.

Sulzano (BS) – sviluppo turistico area Lido: finanziamento regionale di 227.435 euro su un totale di 537.179 euro;

Parzanica (BG) – pontile di attracco in località Portirone: finanziamento regionale di 78.500 euro copre interamente i costi dell’opera;

Tavernola Bergamasca (BG) – consolidamento e riqualificazione porto commerciale e aree limitrofe: finanziamento regionale di 320.000 euro su un totale di 400.000 euro;

Costa Volpino (BG) – consolidamento e riqualificazione porto commerciale in località Pizzo: finanziamento regionale di 400.000 euro copre interamente i costi dell’opera.

Autorità di bacino lacuale dei Laghi Garda e Idro: 450.000 euro

Toscolano Maderno (BS) – collegamento pedonale Lido degli Ulivi, spiaggia Villa Romana: finanziamento regionale di 450.000 euro su un totale di 900.000 euro.

Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori: 372.500 euro

Brienno (CO) – manutenzione straordinaria del pontile di ormeggio Navigazione Lago di Como: finanziamento regionale di 160.000 euro copre interamente i costi dell’opera;

Lezzeno (CO) – riqualificazione spiaggia Rivabella con posa pontile turistico: finanziamento regionale di 47.500 euro su un totale di 95.000 euro;

Oggiono (LC) – realizzazione tratto passeggiata a lago campeggio-Ca’ Bianca: finanziamento regionale di 62.500 euro su un totale di 125.000 euro;

Varenna (LC) – lavori di completamento e mitigazione paesaggistica del fronte lago di Fiumelatte: finanziamento regionale di 102.500 euro su un totale di 205.000 euro.

Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla: 274.500 euro

Bene Lario/Carlazzo (CO) – riqualificazione ambientale sponda lacustre lago di Piano: finanziamento regionale di 27.000 euro su un totale di 54.000 euro;

Carlazzo (CO) – rifacimento pontone adiacente alla Casa della Riserva: finanziamento regionale di 67.500 euro su un totale di 135.000 euro;

Valsolda (CO) – lavori di manutenzione parcheggio a lago in fraz. Albogasio: finanziamento regionale di 40.000 euro su un totale di 80.000 euro.

Lavena Ponte Tresa (VA) – riqualificazione ambientale collegamento area portuale loc. Fontana – Chioso: finanziamento regionale di 125.000 euro su un totale di 250.000 euro;

Porto Ceresio (VA) – Recupero strutturale della darsena demaniale in località Camoro: finanziamento regionale di 15.000 euro su un totale di 30.000 euro.

gus