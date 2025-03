Esauriti in due mesi i 7 milioni a disposizione del bando ‘Competenze & Innovazione’, pubblicato dall’Assessorato all’ Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia. In totale sono arrivate 179 domande. Tra i progetti presentati: Sviluppo di nuove competenze in tema di Intelligenza Artificiale applicata ai processi produttivi e servizi innovativi, introduzione di tecnologie abilitanti e innovazione dei processi aziendali per la sostenibilità ambientale. Il bando sarà rifinanziato con ulteriori 8 milioni di euro nel 2025, raddoppiando così la dotazione iniziale.

Lombardia sarà riferimento per l’innovazione

Molto soddisfatto l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. “Sono entusiasta – ha commentato – della risposta che abbiamo avuto dalle imprese. Nel giro di due mesi abbiamo infatti finito le risorse a disposizione per questa misura, ma siamo pronti a metterne in campo altrettante. Attraverso il supporto alle imprese, ai centri di ricerca e alle startup vogliamo rendere la Lombardia un punto di riferimento per l’innovazione industriale in Europa. Considerato il successo del bando sono convinto che sia l’obiettivo anche dei nostri imprenditori”.

Nuovi modelli d’impresa

“Le finalità di questa misura – ha proseguito – sono molteplici. Innanzitutto intendiamo promuovere l’acquisizione di competenze complementari allo sviluppo degli investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione. Vogliamo anche orientare e ri-orientare i profili dei lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più giovani, verso le professionalità innovative richieste dal mercato del lavoro. Infine, desideriamo favorire la crescita di nuove figure qualificate. Siamo pronti a sostenere la formazione di nuovi imprenditori e la trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa”.

‘Competenze & Innovazione’, il bando

Il bando ‘Competenze & Innovazione’ si articola in due linee che prevedono lo sviluppo delle competenze interne alle imprese, incluse quelle imprenditoriali, e progetti di apprendistato di alta formazione e ricerca per l’inserimento di giovani qualificati. Le domande presentate prevedono il coinvolgimento di 2.511 dipendenti, con una percentuale significativa di donne (44%) e giovani (22% under 35) di 173 imprese, di cui 86 micro, 57 piccole e 30 medie.

Milano, Bergamo e Brescia le province piu’ ‘smart’

La distribuzione territoriale dei soggetti richiedenti comprende tutto il territorio lombardo. Sul podio di questa speciale classifica troviamo: Milano (83 imprese), Bergamo (22) e Brescia (17). Seguono Varese (11 imprese), Lecco (8), Como, Mantova e Monza Brianza (7), Cremona e Pavia (5) , Lodi e Sondrio (2) .

Tra i soggetti erogatori le imprese hanno privilegiato enti e società di formazione accreditati presso i sistemi regionali per la formazione professionale, centri di trasferimento tecnologico, Digital innovation hub e società di consulenza con esperienza pluriennale.

Il bando ha ricevuto anche l’apprezzamento di Confindustria, per il successo conseguito dalla misura e per le finalità che persegue, in quanto prevede contributi a fondo perduto per accrescere le competenze per la transizione digitale e la sostenibilità delle piccole e medie aziende lombarde.