Bando ‘Dissesti 2024’, Sertori: da 30/9 sportello per presentare domande

Pubblicato da Regione Lombardia il bando ‘Dissesti 2024’ che mette a disposizione 7,7 milioni di euro per interventi di difesa del suolo nei territori montani con sportello per presentare le domande. Lo annuncia l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

Lo sportello del bando ‘Dissesti 2024’

“Regione Lombardia ha definito il testo del bando ‘Dissesti 2024’ – spiega l’assessore Sertori – e, dalle ore 10 di lunedì 30 settembre alle ore 12 del 15 novembre 2024, sarà quindi possibile, per il territorio presentare le domande per il finanziamento dei progetti in cantiere e necessari”. “Con il bando ‘Dissesti 2024’ – continua l’assessore – concederemo contributi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo. Risore anche per la sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, e per la manutenzione straordinaria e la regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale“.

Si parte con una dotazione di oltre 7,7 milioni

“La dotazione finanziaria iniziale – conclude l’assessore Massimo Sertori – è di 7.743.022 euro. Fondi derivanti dai trasferimenti dello Stato delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Aiuteranno a portare a compimento progetti utili a garantire la sicurezza del territorio. E serviranno quindi anche per prevenire criticità in condizioni meteo eccezionali. Proprio come è già infatti accaduto con le precedenti edizioni, con tante domande tradotte in interventi concreti, del bando ‘Dissesti'”.