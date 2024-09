Alla Fondazione Luigi Rovati di Milano le sculture di Lorenzo Bartolini

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha partecipato oggi all’anteprima della mostra ‘Il volto e l’allegoria. Sculture di Lorenzo Bartolini’, che aprirà al pubblico domani, mercoledì 25 settembre, presso la Fondazione Luigi Rovati a Milano.

“Patrocinata da Regione Lombardia, questa mostra – ha dichiarato l’assessore Caruso – celebra Lorenzo Bartolini, uno dei maggiori artisti del purismo italiano dell’Ottocento. È un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare l’opera di un maestro, le cui sculture raccontano storie di vita e mantengono vivo il dialogo con il nostro passato. Ringrazio la Fondazione Rovati per aver reso possibile questa straordinaria esposizione e per il continuo impegno nella promozione della cultura in Lombardia”.

La mostra mette al centro due grandi tematiche dell’opera di Bartolini: l’allegoria e il ritratto. Al Piano Nobile i visitatori saranno accolti dalla Carità educatrice, una scultura in marmo del 1846, che rappresenta una madre simbolica, unendo bellezza naturale e allegoria.

Nella Sala Armi si esplora il processo creativo di Bartolini, dalle prime fasi del modello fino all’opera finita, evidenziando la sua ricerca tra idealismo e naturalismo.

Lo Spazio Bianco è invece dedicato al tema del ritratto, dove emerge la capacità dell’artista di collegare la bellezza naturale alla dimensione esistenziale dei volti. Tra busti in marmo e gesso e riproduzioni fotografiche, Bartolini dimostra la sua abilità nel trasporre i dettagli del volto e delle acconciature femminili in un’estetica autonoma che riflette la cultura sociale dell’epoca.