In Lombardia negli ultimi tre anni sono nate 2.180 nuove attività, tra imprese e lavoratori autonomi, anche grazie al sostegno di un apposito strumento regionale promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico. Si tratta della misura ‘Nuova Impresa’, che garantisce contributi per i costi connessi alla creazione di nuove realtà imprenditoriali.

Stanziati 15,4 milioni nei primi 3 anni

Grazie al supporto economico di Regione Lombardia che ha stanziato oltre 15,4 milioni di euro, sono stati attivati investimenti privati per circa 36 milioni di euro.

Nuovi contributi a disposizione per 3,7 milioni

In ragione del successo riscontrato, la Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, ha deciso di rifinanziare anche per il 2024 il bando Nuova Impresa, che aprirà i battenti nei prossimi giorni: saranno a disposizione nuovi contributi per 3.706.765 euro.

Assessore Sviluppo economico: sosteniamo il lavoro

“Regione Lombardia – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico – sostiene le imprese fin dall’inizio del loro percorso, offrendo uno strumento importante per consolidare la delicata fase di avvio. La nostra è una precisa scelta culturale: supportare le nuove attività, l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo significa dare linfa al sistema economico lombardo e creare le condizioni per favorire l’occupazione, la crescita e l’innovazione. Come Regione continuiamo a dare sostegno concreto alle imprese perché così facendo si sostiene anche il lavoro, essendo le aziende l’unico generatore di lavoro”.

Caratteristiche dell’agevolazione

Il bando Nuova Impresa è finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro.

Numeri del bando suddivisi per province

A seguire il numero delle imprese beneficiarie nel triennio 2021-2023, la somma dei contributi regionali concessi e degli investimenti attivati per ogni singolo territorio provinciale: